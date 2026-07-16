DAJAPÓN Fest 2026 conmemorará los 70 años de la migración japonesa en República Dominicana

El festival reunirá en Dajabón a las principales colonias japonesas del país con una agenda de cultura, gastronomía, historia y tradiciones para celebrar siete décadas de amistad entre ambas naciones

Bartolo García

Dajabón.– La República Dominicana conmemorará los 70 años de la migración japonesa con la celebración del DAJAPÓN Fest 2026 – Edición Especial 70 Aniversario, un evento que rendirá homenaje al legado de las familias japonesas que han contribuido al desarrollo agrícola, cultural y social del país desde su llegada en 1956.

La segunda edición del festival se celebrará los días 1 y 2 de agosto en el Parque de la Colonia Japonesa de La Vigía, en Dajabón, considerado el lugar donde se estableció la primera colonia japonesa en territorio dominicano. Durante dos días, el público podrá disfrutar del mayor encuentro dedicado a la cultura japonesa realizado en el país.

Uno de los principales atractivos de esta edición será que, por primera vez, reunirá a representantes de las principales colonias japonesas establecidas en Jarabacoa, Constanza, La Altagracia, Aguas Negras, Neiba, Duvergé y la Colonia Pesquera de Manzanillo, convirtiéndose en un gran reencuentro de las familias descendientes de inmigrantes japoneses y en un espacio de intercambio cultural con miles de visitantes.

Los organizadores recordaron que la llegada de los primeros inmigrantes japoneses fue posible gracias a un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Japón y la República Dominicana. Tras la Segunda Guerra Mundial, numerosas familias japonesas emigraron en busca de nuevas oportunidades y encontraron en La Vigía, Dajabón, el punto de partida para construir una historia que dejó una profunda huella en el desarrollo agrícola nacional.

Durante ambas jornadas, desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, los asistentes podrán disfrutar de gastronomía tradicional japonesa, exhibiciones de artes marciales, presentaciones de artistas invitados desde Japón, danzas típicas, exposición de armaduras samurái, juegos tradicionales y el emblemático Bon Odori, una de las celebraciones más representativas de la cultura nipona.

Los organizadores destacaron que esta edición especial busca preservar la memoria histórica de la migración japonesa y reconocer el esfuerzo de las familias que, hace siete décadas, contribuyeron al crecimiento de la producción agrícola y fortalecieron los lazos de amistad y cooperación entre Japón y la República Dominicana.

Asimismo, señalaron que el festival representa mucho más que una celebración cultural, ya que permitirá acercar a las nuevas generaciones a la historia compartida entre ambos pueblos, resaltando los valores, las tradiciones y los aportes de la comunidad japonesa al desarrollo nacional.

Con una propuesta pensada para toda la familia, DAJAPÓN Fest 2026 invita a dominicanos, descendientes de inmigrantes japoneses, amantes de la cultura nipona y visitantes nacionales e internacionales a participar en una experiencia donde la historia, la gastronomía, el arte y la tradición japonesa se unen para conmemorar un legado que continúa floreciendo 70 años después de la llegada de los primeros inmigrantes al país.