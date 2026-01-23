CUPES impone carácter y vence al Plaza en un final electrizante

Bartolo García

Santiago.— En una noche cargada de tensión y baloncesto de alto nivel, Club de los Pepines (CUPES) derrotó 89-84 al Fernando Valerio (Plaza), vigente campeón, para mantener su invicto (2-0) en la serie regular de la versión 46 del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago.

El partido se disputó en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira, donde el público vivió un cierre de película que se definió en los últimos segundos, con ejecución y temple de los Pepines en los momentos decisivos.

Con 1:02 por jugar, el marcador estaba igualado 83-83. Restando 26 segundos, Anthony Lawrence encestó un canasto clave recibiendo falta y completó la jugada de tres puntos que puso a CUPES arriba 87-84, inclinando la balanza del encuentro.

Tras esa acción, Plaza perdió el balón en la siguiente posesión y CUPES capitalizó el contraataque para sellar la victoria, mostrando sangre fría y lectura correcta del juego en el tramo final.

El inicio favoreció a Plaza, que dominó el primer parcial 23-11 con defensa intensa y buen ritmo ofensivo. Sin embargo, CUPES respondió con ajustes tácticos, presión defensiva y velocidad en transición para ganar el segundo cuarto 33-17.

Ese repunte permitió a los Pepines irse al descanso con ventaja 44-40, cambiando el impulso del partido y elevando la intensidad de un duelo que ya se perfilaba como clásico.

El tercer parcial cerró 67-62 a favor de CUPES, margen que supieron administrar en un cuarto final de máxima tensión, donde ambos equipos anotaron 22 puntos, pero la ejecución en el clutch fue determinante para los pepineros.

Anthony Lawrence lideró a CUPES con 20 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, siendo decisivo en el cierre. Le siguieron Luis Martínez con 16 puntos y 6 asistencias, y Jeffry Arias con 14 puntos en una noche de alta eficiencia.

Gelvis Solano aportó 14 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, marcando el ritmo del equipo, mientras Enmanuel Egbutan firmó un doble-doble de 13 puntos y 11 rebotes, imponiendo presencia física en la pintura.

Por Plaza, Oliver García encabezó la ofensiva con 23 puntos, 18 de ellos en la segunda mitad. Raimer Santana añadió 20 tantos, y Arnett Moultrie contribuyó con 13 puntos y 9 rebotes en la causa de los campeones.

En la comparativa colectiva, CUPES marcó diferencias con su velocidad y ataque al aro: dominó los puntos en la pintura (58-34) y el contraataque (34-0), reflejando un plan de juego agresivo y efectivo.

El duelo fue parejo en cambios de liderazgo (8) y empates (8), con Plaza liderando por 20:46 y CUPES por 15:47, evidencia de un pulso competitivo de principio a fin.

Previo al salto inicial, el artista Alex Castro interpretó el Himno Nacional Dominicano. Los abanderados fueron Jeffry Arias (CUPES) y Frankie Batista (Plaza), acompañados por miembros del Comité Ejecutivo de Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA).

La justa, avalada por Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL), se disputa por la Copa Banreservas, con dedicatoria al doctor Leonardo Aguilera y reconocimiento a la trayectoria de Luis Felipe López. CUPES reafirma así su condición de contendiente serio, mientras el torneo sigue subiendo de temperatura.