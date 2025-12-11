Cumbre REGULATEL 2025 inicia en República Dominicana con llamado a fortalecer la inclusión digital regional.

Punta Cana.- República Dominicana inauguró este jueves la Cumbre REGULATEL–ASIET–COMTELCA 2025, un encuentro regional que reúne a reguladores, empresas tecnológicas y organismos internacionales para discutir los desafíos inmediatos de la transformación digital y la ciberseguridad en América Latina, el Caribe y Europa.

El encuentro internacional, organizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), se realiza durante cuatro días, del 9 al 12 de diciembre, en el Hotel Barceló de Punta Cana, y abre un espacio de alto nivel para debatir los temas más relevantes del sector, centrados en la construcción de un ecosistema digital inclusivo, competitivo y sostenible para la región.

Al dar las palabras centrales del evento, el presidente del Consejo Directivo del Indotel y vicepresidente de Regulatel, Guido Gómez Mazara, afirmó que la región se encuentra ante un momento decisivo para impulsar políticas que garanticen una conectividad universal, significativa y asequible

Señaló que, aunque la región ha avanzado en cobertura 4G y 5G, persiste una brecha de uso asociada a la asequibilidad y a las habilidades digitales, por lo que llamó a fortalecer políticas públicas basadas en evidencia y promover alianzas estratégicas que aceleren la inclusión digital.

Gómez Mazara destacó que en República Dominicana la conectividad se concibe como un instrumento de inclusión y movilidad social, y que el país ha logrado avances importantes en cobertura 4G y 5G, alcanzando ya al 95 % de la población.

Sin embargo, advirtió que “la cifra, por sí sola, no basta”, al señalar que el desafío crucial tanto para el país como para la región es cerrar la brecha de uso, que afecta a millones de personas que viven en zonas con cobertura, pero no pueden aprovechar plenamente los servicios digitales debido a la falta de asequibilidad y de habilidades tecnológicas.

Asimismo, resaltó que la agenda de la cumbre aborda temas clave como la mejora regulatoria con enfoque territorial, la regulación inteligente para 5G, la resiliencia de infraestructuras críticas y la cooperación regional necesaria para impulsar un futuro digital más equitativo e innovador.

De su lado, Claudia Ximena Bustamante, directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y presidenta de Regulatel, destacó la trascendencia de fortalecer la cooperación regional en un contexto donde la transformación digital avanza con gran velocidad y exige marcos regulatorios modernos, flexibles y sustentados en evidencia.

Subrayó que los países de la región enfrentan retos comunes que requieren articulación, visión compartida y mecanismos de coordinación efectivos para cerrar brechas y asegurar que los beneficios de la innovación tecnológica lleguen a toda la ciudadanía.

Bustamante afirmó que este encuentro constituye una plataforma estratégica para impulsar iniciativas conjuntas, fortalecer alianzas y avanzar hacia un futuro digital más inclusivo, competitivo y orientado al desarrollo humano.

En el evento internacional, la directora ejecutiva del Indotel, Julissa Cruz, presentó el Plan de Acción para la hoja de ruta regional junto a representantes de Panamá (Edwin Castillo, ASEP) y delegados de organismos como la CITEL/OEA, la GSMA, BEREC, así como reguladores y autoridades de España, Costa Rica y Brasil, quienes coincidieron en la necesidad de promover marcos regulatorios modernos que fortalezcan la inclusión digital y la cooperación entre países.

La jornada abarcó intercambio entre reguladores, operadores, banca de desarrollo y organismos multilaterales, con el propósito de consensuar una visión regional sobre los desafíos tecnológicos, económicos y sociales de la próxima década.

El evento culminará el viernes 12 de diciembre con la celebración de la 28.ª Asamblea Plenaria de Regulatel, durante la cual se formalizará el traslado de la Presidencia del Foro para el año 2026 de Colombia a República Dominicana.

Esta designación constituye un reconocimiento al liderazgo del país en el ámbito de las telecomunicaciones y la transformación digital, así como a su firme compromiso con la cooperación regional y la promoción de un entorno digital inclusivo, sostenible y seguro.