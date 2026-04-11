Cultura, música y entretenimiento se unen en “Fiestas y Personalidades” con especial literario

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El programa televisivo “Fiestas y Personalidades” dedicó una de sus más recientes entregas a promover la literatura, el arte y el talento dominicano, destacando la tercera edición del Festival del Libro y la Poesía Camila Henríquez Ureña.

En esta ocasión, el reconocido humorista Rafael Bobadilla fue uno de los invitados especiales, compartiendo detalles sobre su trayectoria, logros y motivaciones dentro del mundo del entretenimiento.

Asimismo, el salsero Wisho Romero presentó su más reciente tema “La vara alta”, destacando su evolución musical y su compromiso con uno de los géneros más exigentes de la música latina.

El espacio también reseñó el emotivo homenaje a la ensayista Camila Henríquez Ureña, realizado durante el festival organizado por la Fundación Arte y Cultura Raíces, encabezada por Ana María Henríquez, en la Ciudad Colonial.

Durante el evento, el público disfrutó de conferencias y presentaciones artísticas, incluyendo la participación musical de Virna García, quien interpretó poemas de la autora, resaltando su legado cultural y literario.

Además, se destacó la dedicatoria de esta edición a figuras como Yrene Santos y Narciso González, en reconocimiento a sus aportes al pensamiento crítico y la cultura dominicana.

El programa también presentó la inauguración del capítulo República Dominicana de los Latin American Wedding & MICE Awards (LAWA), donde su director Pedro Vargas resaltó el crecimiento de la industria de eventos y turismo especializado en el país.

Finalmente, “Fiestas y Personalidades”, producido por Dayanna Minier, continúa consolidándose como una plataforma que promueve el arte, la cultura y el talento nacional, transmitiéndose cada semana por RTVD y otras cadenas nacionales e internacionales.