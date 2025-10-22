Culinary Weekend Puntacana 2025 reunirá la innovación gastronómica con el chef colombiano Jaime Rodríguez

Bartolo García

Punta Cana, La Altagracia. – La cuarta edición del Culinary Weekend Puntacana se celebrará los días 21 y 22 de noviembre en el exclusivo restaurante Bamboo de Tortuga Bay Puntacana, con la participación estelar del chef colombiano Jaime Rodríguez, creador del restaurante Celele, reconocido entre los mejores del mundo por The World’s 50 Best Restaurants.

El encuentro, organizado por Puntacana Resort & Club, reunirá a destacados chefs internacionales bajo el lema “Avant-garde Flavors”, una propuesta que celebra la vanguardia culinaria y la experimentación sensorial como expresiones de arte contemporáneo en la cocina.

El restaurante Celele, ubicado en Cartagena, ocupa actualmente el puesto número 48 en la lista The World’s 50 Best Restaurants, y fue distinguido con el Sustainable Restaurant Award 2025, que lo reconoce como el restaurante más sustentable del mundo. Este año, Rodríguez también fue galardonado con tres cuchillos, la máxima distinción en The Best Chef Awards 2025, consolidando su liderazgo en la escena gastronómica latinoamericana.

Chef Jaime Rodriguez

Con una trayectoria marcada por la innovación, Jaime Rodríguez ha revolucionado la cocina caribeña contemporánea al combinar tradición, biodiversidad y técnicas de vanguardia. Su estilo se distingue por la exploración de sabores, texturas y emociones, en donde cada plato se convierte en una experiencia sensorial única que trasciende los límites del gusto convencional.

El chef colombiano define su propuesta como un diálogo entre la naturaleza y el arte culinario, utilizando ingredientes autóctonos del Caribe colombiano y recursos sostenibles que dan vida a creaciones visualmente poéticas y conceptualmente profundas. “Cocinar es una forma de contar historias a través del sabor”, ha dicho Rodríguez en múltiples foros internacionales.

Durante el Culinary Weekend Puntacana, los asistentes podrán disfrutar de cenas temáticas, degustaciones y experiencias gastronómicas exclusivas, en un ambiente que combina la sofisticación del Caribe dominicano con la excelencia culinaria internacional.

La cita se ha convertido en un referente regional por reunir a chefs incluidos en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants, quienes aportan su visión creativa y su compromiso con la innovación y la sostenibilidad gastronómica.

Platos Celele

En esta edición, el escenario principal será el restaurante Bamboo, un espacio íntimo y elegante que ofrece la oportunidad de vivir la cocina como una experiencia artística total, acompañada por vinos selectos y productos locales de alta calidad.

El evento también servirá como plataforma para promover el intercambio cultural entre República Dominicana y Colombia, dos países que comparten raíces caribeñas, biodiversidad tropical y un creciente reconocimiento internacional en el ámbito gastronómico.

Celele Restaurante, epicentro del proyecto de Rodríguez, se ha consolidado como un símbolo de la cocina caribeña moderna. A lo largo de los últimos años ha escalado posiciones en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants, pasando del puesto 49 en 2020 al número 6 en 2024, y obteniendo premios como el Miele One To Watch Award (2019) y el Gin Mare Art of Hospitality Award (2021).

Además, Celele trabaja en colaboración con el Jardín Botánico de Cartagena, biólogos, universidades y pequeños productores para preservar ingredientes nativos y rescatar técnicas ancestrales, convirtiéndose en un modelo de innovación sostenible y responsabilidad social.

Por su parte, Puntacana Resort & Club, sede del evento, reafirma con esta edición su compromiso con el turismo de lujo sostenible. Con más de 50 años de trayectoria, tres millas de playas de arena blanca y un reconocido PGA Tour, el resort se ha posicionado como un destino líder del Caribe donde convergen el arte, la naturaleza y la gastronomía.

El Culinary Weekend Puntacana 2025 promete ser una experiencia de alta cocina sin precedentes, en la que la creatividad y el respeto por los ingredientes locales se unirán para ofrecer al público una celebración única del sabor y la innovación culinaria.

