CTN entrega reconocimientos a empresarios y comunicadores dentro del acto inaugural de la XXIV Versión de Vacaciones CTN: Expo Feria 2026

Dentro del acto inaugural de la XXIV Versión de Vacaciones CTN: Expo Feria 2026, el señor Miguel A. Calzada León, Presidente de CTN entregó reconocimientos especiales a personalidades del sector turístico, que juegan y han jugado un papel protagónico en nuestro sector, y que han contribuido y contribuyen con el desarrollo y éxito del turismo en la República Dominicana como una forma de agradecer y destacar la labor que desarrollan.

Este año se reconocieron a los empresarios, Sres.: Julio y Emilia Rosario de Emely Tours, en sus 48 años de fundada consolidando casi medio siglo de liderazgo en el sector. Una agencia de viajes pionera en la República Dominicana, que ha realizado y realiza una labor inquebrantable en un renglón tan importante con un carácter 100% familiar y de la manera más profesional.

También, reconoció de una muy manera especial a profesionales de la comunicación por sus aportes y orientación en el éxito y desarrollo de posicionar y dar a conocer las bondades de un país maravilloso como es la República Dominicana, estos comunicadores fueron:

A Gary de Arriba, por su excepcional labor como embajador de nuestros destinos, inspirando a descubrir la riqueza cultural, natural y humana que distingue nuestro turismo como motor de desarrollo

Y William Ramos. por su destacada trayectoria como creador de contenido e influencer turístico, así como por su invaluable contribución a la promoción de los destinos, atractivos naturales, culturales e históricos de la República Dominicana.