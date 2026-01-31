CTC impulsan la innovación juvenil con jornada tecnológica en Boca Chica

Bartolo García

Los Centros Tecnológicos Comunitarios conmemoraron el Día Nacional de la Juventud con una amplia jornada tecnológica y formativa celebrada en el municipio de Boca Chica, convirtiendo la localidad en un espacio de aprendizaje, innovación y proyección de futuro.

La actividad estuvo encabezada por la coordinadora general del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, Geanilda Vásquez, quien compartió con decenas de jóvenes, líderes comunitarios, autoridades locales y representantes del sector educativo.

El encuentro se desarrolló en un ambiente cargado de entusiasmo y esperanza, donde la tecnología dejó de percibirse como una promesa distante para convertirse en una herramienta concreta de transformación social y crecimiento personal.

Durante el acto, el director general de los CTC, Isidro Torres, destacó que invertir en la juventud es apostar de manera directa por el progreso sostenible del país.

Torres subrayó que la capacitación digital ya no puede verse como un lujo, sino como una necesidad impostergable para reducir las brechas sociales y económicas que afectan a amplios sectores de la población.

“La tecnología es el idioma del presente. Quien la domina tiene oportunidades reales de crecimiento”, expresó el funcionario, al exhortar a los jóvenes a formarse en áreas como comunicación, innovación y carreras tecnológicas.

Asimismo, valoró la presencia de Geanilda Vásquez como una señal clara del respaldo del Gobierno a las comunidades más vulnerables y al fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la juventud.

El director de los CTC también resaltó el carácter trabajador y resiliente de Boca Chica, definiéndolo como un municipio “fajador”, donde muchos jóvenes combinan estudio y trabajo para salir adelante pese a las dificultades.

Durante la jornada, los participantes tuvieron acceso a iniciativas innovadoras como Juventud Maker, enfocada en el desarrollo de habilidades técnicas y creativas.

Además, se impartieron talleres de vuelo y manejo de drones, experiencias de realidad virtual y espacios de experimentación tecnológica diseñados para estimular el pensamiento crítico y la cultura de innovación.

Estas actividades fueron concebidas no solo como capacitaciones puntuales, sino como puertas de entrada a nuevas vocaciones profesionales y oportunidades de emprendimiento.

De su lado, Geanilda Vásquez expresó su emoción y compromiso con la juventud dominicana, asegurando que los CTC juegan un papel clave en la reducción de desigualdades.

“Hoy no solo celebramos el Día Nacional de la Juventud; celebramos el presente de ustedes. Estos centros existen para abrir caminos y garantizar que ningún joven se quede atrás”, afirmó.

La funcionaria agradeció la confianza del presidente Luis Abinader y aseguró que desde su gestión impulsará acciones coordinadas para disminuir la brecha social, fortaleciendo espacios que lleven oportunidades donde antes no existían.

La actividad contó además con la presencia de autoridades y representantes comunitarios, entre ellos el diputado Jheyson García, la vicealcaldesa de La Caleta, Aracelis Tejeda, la presidenta de la Asociación de Deportistas con Discapacidad Playero de Boca Chica, Adalisa Rosado, y la directora de la Escuela Elvira Mendoza, Yessica Díaz.

Con jornadas como esta, los Centros Tecnológicos Comunitarios reafirman su misión de democratizar el conocimiento y convertir la innovación en un puente hacia la inclusión, demostrando que invertir en la juventud es invertir en el destino de la República Dominicana.

