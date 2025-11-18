CTC impulsa la innovación nacional con el inicio de la Semana Global del Emprendimiento 2025

Más de 70 radios comunitarias transmitirán la programación especial para emprendedores de todo el país

Bartolo García

Santo Domingo. – Los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) dieron apertura oficial a la Semana Global del Emprendimiento (GEW) 2025, una iniciativa internacional que se celebra del 18 al 24 de noviembre, enfocada en promover la creatividad, el liderazgo y la generación de nuevas oportunidades económicas y sociales.

Esta jornada global llega a la República Dominicana con una propuesta formativa que impactará a miles de ciudadanos, especialmente a quienes residen en comunidades vulnerables en zonas urbanas y rurales.

Los CTC desarrollarán una agenda nacional inclusiva, orientada a fortalecer las capacidades emprendedoras, impulsar la empleabilidad juvenil y promover modelos de negocio con impacto social y sostenible.

Como parte del despliegue nacional, toda la programación será transmitida a través de las 72 emisoras comunitarias de Radio CTC, además del canal oficial en YouTube, permitiendo que cualquier persona pueda acceder sin restricciones a contenidos educativos de calidad.

La apertura del ciclo de entrevistas radiales contó con la participación de Patricia Acosta, representante de la Semana Global del Emprendimiento en la República Dominicana, quien expuso el rol estratégico del país en el desarrollo del ecosistema emprendedor.

Acosta destacó que la democratización del conocimiento es clave para que más dominicanos puedan transformar sus ideas en proyectos reales que aporten al desarrollo local.

El director de los CTC, Isidro Torres, resaltó la importancia de impulsar el talento desde los territorios, brindando acompañamiento a quienes desean emprender pero no cuentan con acceso inmediato a herramientas formativas.

“Nuestro compromiso es acompañar a cada emprendedor con conocimiento útil y accesible. Queremos que ningún sueño se quede atrás por falta de oportunidades”, afirmó Torres durante el lanzamiento.

La institución reiteró que esta iniciativa se enmarca dentro de su misión de transformación social basada en la educación, la tecnología y la sostenibilidad.

La coordinadora de Emprendimiento de los CTC, Jualin Donaty Baldera, detalló la programación, la cual integra temas de innovación, habilidades blandas, mercadeo digital e ideas de negocio de baja inversión.

El cronograma contempla la participación de expertos y organizaciones que están creando impacto positivo en sus comunidades, como El Hueco Caribe, Hugo Chávez y Ana Cabrera.

Además, se desarrollarán talleres prácticos sobre creación de contenido digital y herramientas accesibles como Canva, facilitando el aprendizaje para quienes inician en el ámbito empresarial.

La organización del evento invitó a jóvenes, emprendedores, líderes comunitarios y ciudadanos interesados a conectarse desde sus localidades, aprovechando la transmisión simultánea en todo el país.

La Semana Global del Emprendimiento 2025 se consolida así como uno de los mayores esfuerzos nacionales de formación y motivación emprendedora, conectado a una red mundial con presencia en más de 170 países.

La programación completa está disponible en las plataformas digitales de los CTC y se transmitirá en tiempo real por Radio CTC durante toda la semana, garantizando acceso libre y participación masiva desde cualquier punto del territorio.