Cruz-Ayala conmemora 40 años de liderazgo en el sector salud

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD. – En un ambiente de gratitud y reconocimiento, la empresa Cruz-Ayala celebró su 40 aniversario, consolidándose como un referente en equipamiento e insumos para laboratorios clínicos en República Dominicana.

La conmemoración se llevó a cabo en el Hotel Santiago Curio Collection by Hilton, donde se dieron cita autoridades gubernamentales, representantes de instituciones de salud, académicos, aliados internacionales y clientes que han acompañado el desarrollo de la compañía a lo largo de estas cuatro décadas.

En el encuentro, la familia Cruz-Ayala rindió homenaje a una trayectoria que comenzó como un proyecto familiar y que hoy constituye una historia empresarial de confianza, servicio y compromiso con la sociedad dominicana.

“Estos 40 años no son solo una cifra, representan la suma de incontables jornadas de trabajo, sacrificios compartidos y sueños alcanzados, siempre con el respaldo de quienes confiaron en nosotros”, expresó Máximo Cruz-Ayala, CEO de la empresa, durante su intervención.

El ejecutivo resaltó que la herencia de responsabilidad legada por sus padres, María López de Cruz-Ayala y Máximo Rafael Cruz-Ayala, es el motor que guía la cultura organizacional basada en la excelencia, el servicio y el cumplimiento.

Cruz-Ayala ha logrado representar más de 18 marcas internacionales provenientes de tres continentes, consolidando una red de soluciones médicas y de diagnóstico que le ha permitido responder con firmeza a los retos de la industria y acompañar la evolución del sector salud en el país.

La celebración también fue una oportunidad para reconocer el rol de sus colaboradores, quienes han sido protagonistas en el crecimiento de la organización y en la construcción de relaciones duraderas con proveedores y clientes.

A lo largo de estas cuatro décadas, la empresa ha fortalecido su reputación como aliada estratégica de hospitales, clínicas y laboratorios, ofreciendo tecnología de vanguardia y garantizando altos estándares de calidad en sus servicios.

En este marco conmemorativo, Cruz-Ayala presentó su nueva identidad visual corporativa, que incluye un logo renovado como símbolo de evolución, dinamismo y visión hacia el futuro.

La compañía anunció además el lanzamiento de su división Diagnóstico Veterinaria, ampliando su portafolio de servicios y reafirmando su compromiso con la innovación y la diversificación del sector salud.

Los invitados pudieron conocer de primera mano los planes de expansión de la empresa, enfocados en mantener el liderazgo y responder a las nuevas necesidades del mercado nacional e internacional.

La celebración del 40 aniversario se convirtió así en un acto de reafirmación de valores y de proyección hacia el porvenir, con un mensaje claro de confianza en el futuro de la organización.

“Seguiremos construyendo sobre la base de lo que hemos alcanzado, con la misma pasión y visión que nos inspiró desde el inicio”, concluyó Máximo Cruz-Ayala, destacando que la historia de la empresa seguirá escribiéndose de la mano de sus aliados y clientes.

Con este aniversario, Cruz-Ayala se consolida no solo como un proveedor de soluciones médicas, sino como un ejemplo de perseverancia, innovación y compromiso social, que proyecta su legado hacia las próximas generaciones.

#eljacaguero #CruzAyala #40Aniversario #SectorSalud #Santiago