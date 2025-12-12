Crismery y Saladín brillan en jornada final clasificatorio de pesas

SANTO DOMINGO. La medallista olímpica Crismery Santana obtuvo una presea de oro y dos de plata en la categoría +87 kilogramos del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Pesas, el cual tuvo una dedicatoria especial al licenciado Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sport.

Crismery, ganadora del bronce en Tokio 2020, logró el oro en arranque, con una alzada de 116 kilos, mientras que consiguió sendas preseas de plata en envión, con 148 kilos, y en total, con 264.

La también dominicana Verónica Saladín obtuvo la presea de plata en el arranque, con 115 kilos, mientras que en el envión ganó bronce, con 135, así como en el total, con 250.

La cubana Marifelix Sarría Ruiz se tituló campeona absoluta con el bronce en arranque, tras una alzada de 114 kilogramos, y los oros en el envión, con 155 kilos, y en total, con 268.

El campeonato fue el primer evento de prueba y el único clasificatorio para los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pautados para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto en la capital dominicana.