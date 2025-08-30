Crean en el país la primera Sociedad de Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor Crónico

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – La medicina dominicana marcó un nuevo capítulo con la constitución de la Sociedad Dominicana de Cuidados Paliativos y Manejo Intervencionista del Dolor Crónico, una organización creada para brindar atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas y dolor persistente.

El acto oficial se llevó a cabo en el Salón de Pasados Presidentes del Colegio Médico Dominicano, en Santo Domingo, en una ceremonia solemne que congregó a médicos, representantes gremiales y familiares de pacientes.

La directiva de la nueva sociedad fue juramentada por el Dr. Luis Osvaldo Faringthon Reyes, vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, quien destacó la trascendencia de esta iniciativa para el sistema de salud del país.

La primera directiva estará encabezada por la Dra. Doris Sánchez, presidenta; Dra. Brelin Hernández, vicepresidenta; Dr. Melvin Ozoria, tesorero; Dra. Yudileidy Medrano, secretaria; y los vocales Dr. Julio Ferreras, Dr. Tomás Pacheco y Dra. Marlen del Carmen Peña.

Durante el acto, la Dra. Sánchez expresó que esta sociedad nace con la misión de unir especialistas bajo un mismo propósito: “dar alivio, dignidad y esperanza a los pacientes en etapas avanzadas de enfermedades o que sufren dolor crónico persistente”.

Explicó que la nueva organización busca fortalecer la atención integral y humana, establecer protocolos médicos basados en evidencia, y capacitar continuamente a los profesionales de la salud en el área de cuidados paliativos.

Otro de los objetivos es impulsar políticas de acceso universal a cuidados paliativos y fomentar la investigación científica en este campo, lo que representa una contribución estratégica al desarrollo del sistema sanitario nacional.

La presidenta también resaltó que la sociedad proyecta crear espacios de educación médica continua, permitiendo que cada vez más médicos y profesionales puedan actualizarse en terapias modernas y técnicas de intervención que reduzcan la dependencia de medicamentos.

En su discurso, Doris Sánchez insistió en que “el dolor crónico debe entenderse como una enfermedad en sí misma y no como un simple síntoma”, lo que requiere de especialistas capacitados y recursos suficientes para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Durante la ceremonia, se escucharon testimonios conmovedores de familiares que han enfrentado el reto del dolor persistente en seres queridos. “Lo más difícil no era el diagnóstico, sino ver a mi madre sufrir cada día con dolores que ningún medicamento lograba calmar”, relató Luisa, hija de una paciente con cáncer avanzado.

La actividad se convirtió en un espacio de reflexión sobre la importancia de la atención compasiva, no solo hacia los pacientes, sino también hacia las familias que atraviesan el proceso de acompañar a un ser querido en sus últimos días.

El Dr. Faringthon Reyes, al juramentar la directiva, aseguró que este paso histórico coloca a la República Dominicana en sintonía con los estándares internacionales de derechos humanos, donde los cuidados paliativos se reconocen como un componente esencial del sistema de salud.

La creación de esta sociedad se proyecta como un avance médico, social y humano, que busca no solo atender el dolor físico, sino también el sufrimiento emocional y espiritual de los pacientes, reafirmando la misión de cuidar la vida en todas sus etapas.

Con la conformación de la Sociedad Dominicana de Cuidados Paliativos y Manejo Intervencionista del Dolor Crónico, el país abre un camino de esperanza, atención especializada y compromiso con la dignidad de los pacientes y sus familias.