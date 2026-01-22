CoSeNaSa traza ruta institucional y fortalece su gobernanza para 2026

Bartolo García

El Consejo del Seguro Nacional de Salud (CoSeNaSa) celebró su Reunión Ordinaria núm. 97, encuentro en el que se definieron lineamientos clave para la agenda estratégica de 2026 y se reafirmó el compromiso con la transparencia y la buena gobernanza.

Durante la sesión fue juramentada la Comisión Técnica designada por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto núm. 722-25, acto encabezado por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah.

El encuentro marcó además la primera sesión del año 2026 del Consejo, estableciéndose como norma la realización de reuniones ordinarias mensuales, con el propósito de robustecer los procesos de supervisión, control y administración del riesgo institucional.

En ese marco, los miembros del Consejo abordaron temas de alta relevancia para la gestión, alineados con los principios de eficiencia, rendición de cuentas y gobernanza, que rigen el funcionamiento del sistema de aseguramiento en salud.

El Consejo conoció y analizó aspectos estratégicos vinculados al desempeño financiero y operativo del Seguro Nacional de Salud, así como el seguimiento a los lineamientos institucionales orientados a garantizar la sostenibilidad del sistema y la calidad de los servicios a la población afiliada.

Asimismo, se presentaron los principales retos y prioridades de la nueva gestión, con énfasis en consolidar mecanismos de control interno, fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia y asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente.

La juramentación de la Comisión Técnica fue destacada como un paso fundamental para el acompañamiento técnico y la supervisión de los procesos institucionales, contribuyendo a una gestión más eficiente y alineada con los objetivos estratégicos del Estado en salud y protección social.

Los integrantes juramentados de la Comisión Técnica son Juan Arismendy Díaz, Elizabeth Sánchez Padilla y Pedro Ramírez.

CoSeNaSa subrayó que el fortalecimiento de esta instancia permitirá mejorar la supervisión, optimizar procesos y elevar los estándares de transparencia en la administración del seguro.

A la reunión acompañó al ministro Atallah el Edward Guzmán, director ejecutivo de SeNaSa, junto a los demás miembros del Consejo.

Entre los consejeros presentes estuvieron Víctor D’Aza, Virginia Laureano, Yanaris Grullón y Marlen Berroa.

También participaron Fernando Pinales, Elías Báez, Alexis Cruz y José Vásquez.

Completaron la asistencia Iván Ramírez y Nora Elizabeth Padilla, quienes respaldaron la agenda definida para el nuevo período.

Con esta reunión, CoSeNaSa reafirma su compromiso con la mejora continua, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la gobernanza institucional, en beneficio de los afiliados y del sistema de seguridad social dominicano.