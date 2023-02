Corte Federal en PA cita Gobierno dominicano a través de MIREX, JCE y consulado NY en caso de elecciones del exterior 2020

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ La Corte Federal del Distrito Este con sede en Pensilvania, citó al Gobierno dominicano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), la Junta Central Electoral (JCE) y el consulado general con base en esta ciudad por el caso de las elecciones dominicanas del exterior 2020.

El abogado Robert Robles que representa a los querellantes encabezados por el doctor Yomare Polanco, explicó que la citación es una excepción del tribunal federal debido a que las tres instituciones referidas, se negaron a tramitar las citaciones.

La notificación para que los implicados en el caos electoral 2020 se presenten a la corte se basa en el expediente número 2:22-cv-02598-ER Folio 56 radicado el 6 de febrero 2023.

En un extenso legajo de páginas, la secretaría de la corte revela la lista de los acusados de la conspiración para sabotear los comicios de 2020 en ultramar.

El secretario de la corte federal, George V. Wylesol dice que la citación fue enviada al canciller dominicano a través de la empresa de entregas del Gobierno de Estados Unidos, Federal Express (FedEx) a la cancillería dominicana en Santo Domingo, República Dominicana para ser entregada al ministro de exteriores, mediante archivo ECF en respuesta al bufete de abogados, Kolman Law PC dirigido por el reconocido abogado radicado en Pensilvania, Timothy M. Kolman.

“De conformidad con los procedimientos proporcionados por su oficina para la Notificación de una Citación a una entidad extranjera, acepte esta presentación de carta reconociendo que la Citación [ECF 11], una copia de la Demanda enmendada en inglés [ECF 5] y la Demanda enmendada traducida al español [ECF 12] ha sido enviado vía Federal Express al Ministro de Relaciones Exteriores dominicano, a la atención de Roberto Álvarez Gil, Puerta Principal este 6 de febrero de 2023”, explica el bufete.

El doctor Robles explicó que la citación no es la cancillería en sí, sino al país mismo, pero se envió a MIREX porque oficialmente representa la República Dominicana en asuntos extranjeros que implican el estado dominicano.

“Es una citación y la fecha empieza en el momento en que ellos la reciben”, añadió el jurista especialista en derechos civiles y constitucionales.

“El caso es diferente para los individuos”, agregó en referencia a los acusados en el expediente del proceso Yomare Polanco vs República Dominicana.

“Se están citando al país, la JCE y el consulado porque representan la República Dominicana en el extranjero”, abundó el abogado.

Dijo que Estados Unidos trata a países soberanos diferente a como trata una persona o una compañía.

“La corte le mandó la citación y tienen 60 días para responder, sino responden en ese plazo, se les extiende a 30 días más y el Departamento de Estado notificará al canciller sobre el último plazo”, añadió.

“Si esos 30 días terminan y no hay respuesta, nosotros tenemos derecho a hacer la petición para que el magistrado declare la República Dominicana en default (defecto) y podría darnos la victoria judicial sin pelear”, informó el jurista.

CITACIÓN

KOLMAN LAW p.c.’

COMPLEX LITIGATION SINCL

414 Hulmeville Ave

Penndel, PA 19047 https://KolmanLaw.com

Tel: (215) 750-3134 Fax: (215) 750-3138 Client [email protected]

February 6, 2023

SENT VIA ECF FILING

George V. Wylesol, Clerk of Court The Clerk of Court

United States District Court, EDPA 601 Market Street

Philadelphia, PA 19106

RE: Polanco v Dominican Republic, et al. Civil Action No.: 2:22-cv-02598-ER

Dear Clerk Wylesol,

In compliance with procedures provided by your office for Service of a Summons to a Foreign entity, please accept this letter filing acknowledging that the Summons [ECF 11], a copy of the Amended Complaint in English [ECF 5] and Amended Complaint translated in Spanish [ECF 12] has been sent via Federal Express to the Dominican Minister of Foreign Affairs, to the attention of Robert Alvarez Gil, Puerta Principal this 6th day of February 2023.

Respectfully Submitted, KOLMAN LAW, P.C.

Timothy M. Kolman, Esquire