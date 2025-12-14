Corte Centroamericana de Justicia valora propuesta académica impulsada por diputada dominicana

Bartolo García

La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) reconoció como “un hito” la iniciativa presentada por la diputada dominicana Esmeralda Mancebo, orientada a fortalecer el proceso de integración regional mediante la incorporación del Curso de Derecho Comunitario Centroamericano en los programas académicos universitarios de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

El reconocimiento fue expresado a través de una comunicación oficial remitida al Parlamento Centroamericano (Parlacen), en la que la CCJ felicitó formalmente a ese órgano regional por la aprobación de la propuesta legislativa impulsada por la representante de la Fuerza del Pueblo.

La carta está firmada por el magistrado presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, César Ernesto Salazar Grande, quien destacó el valor estratégico de la iniciativa para el fortalecimiento institucional del sistema regional.

Esmeralda Mancebo

En el documento, la CCJ señala que la propuesta constituye un avance significativo para la gestión del conocimiento en materia de Derecho Comunitario Centroamericano, al promover su estudio sistemático en el ámbito universitario.

La Corte resaltó que esta acción contribuirá al impulso de una cultura integracionista más sólida, así como a la formación de profesionales con una comprensión profunda de los principios, propósitos y objetivos que rigen al SICA.

Asimismo, el órgano jurisdiccional regional valoró la importancia de contar con una base académica común que respalde el desarrollo jurídico e institucional de los países miembros del sistema de integración.

En la comunicación, la CCJ reiteró su disposición de continuar articulando esfuerzos conjuntos con el Parlamento Centroamericano y otras instancias regionales para promover el desarrollo armónico, la seguridad jurídica y el fortalecimiento institucional en Centroamérica y el Caribe.

La diputada Esmeralda Mancebo agradeció el reconocimiento otorgado por la Corte y afirmó que este respaldo reafirma la pertinencia de llevar el estudio del Derecho Comunitario al ámbito académico.

Mancebo señaló que la integración regional no puede sostenerse únicamente desde los espacios políticos, sino que debe cimentarse también en la educación y la formación de nuevas generaciones de profesionales comprometidos con el proyecto integracionista.

“Cuando la integración se estudia, se comprende; y cuando se comprende, se defiende”, expresó la legisladora, al destacar la necesidad de crear conciencia regional desde las aulas universitarias.

La diputada indicó que la iniciativa busca establecer una base educativa común que fortalezca la institucionalidad del SICA y fomente una visión compartida del proceso de integración.

También subrayó que el alcance de la propuesta incluye tanto al espacio centroamericano del istmo como al ámbito insular, promoviendo una integración más amplia e inclusiva.

La comunicación de la CCJ confirma, además, la relevancia de impulsar políticas públicas y académicas que consoliden el Derecho Comunitario como un pilar esencial del proceso integracionista regional.

Con este reconocimiento, la iniciativa presentada por Esmeralda Mancebo se consolida como un referente en los esfuerzos por fortalecer la integración centroamericana a través del conocimiento, la educación y el desarrollo institucional sostenible.