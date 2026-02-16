Correcaminos imponen su ritmo y derrotan a Sosúa Sharks en la segunda ronda del Superior de Puerto Plata

Prensa; ABAPPLATA

Puerto Plata.– Los Correcaminos de la Parte Baja lograron su segunda victoria al imponerse 86 por 75 sobre los Sosúa Sharks en el inicio de la segunda ronda del XXX Torneo de Baloncesto Superior de Puerto Plata, “La Cuna del Baloncesto”, dedicado al Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y en opción a la Copa Dirección General de Aduanas.

El encuentro se caracterizó por su intensidad desde el salto inicial, con ambos equipos mostrando equilibrio ofensivo y defensivo durante gran parte del partido.

Los dirigidos por Edgar Mirabel contaron con una destacada actuación ofensiva encabezada por Bernardo Polanco, quien lideró la ofensiva con 23 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Kerry Richardson aportó un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes, además de 3 asistencias, mientras que Junior Martínez agregó 18 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Pedro Núñez contribuyó con 12 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, y Rey Abad terminó con 11 puntos, 9 rebotes y 5 bloqueos.

Por los Sosúa Sharks, en la causa perdida, Luismal Ferreiras y Jonatan Bello anotaron 24 puntos cada uno; Ferreiras añadió 17 rebotes y 2 asistencias, mientras que Bello registró 6 rebotes y 3 asistencias.

Desarrollo del partido

El primer cuarto finalizó igualado a 29 puntos por bando, reflejando la paridad entre ambos conjuntos. Al llegar al descanso, los Correcaminos de la Parte Baja tomaron una ligera ventaja 50-48.

Durante el tercer período, los Correcaminos ampliaron la diferencia tras dominar el parcial y cerrar el cuarto arriba 68-62, ventaja que supieron administrar en el último tramo del encuentro para asegurar la victoria con marcador final de 86-75.

Próxima jornada

El XXX Torneo de Baloncesto Superior de Puerto Plata continuará este miércoles 18 a partir de las 6:30 de la tarde, cuando los Mellizos del Sur (2-3) enfrenten a Sosúa Sharks (4-1). En el cierre de la jornada, Cotorras del Gustavo (3-1) se medirán ante Eduardos del Batey (1-4).