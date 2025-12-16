Coronel Miguel Balbuena Álvarez es reconocido como Gran Oficial en cumbre continental de Ameripol

La distinción resalta sus aportes a la seguridad regional y coincide con la elección de RD como sede de la cumbre 2026

Bartolo García

El coronel de la Policía Nacional Dominicana Miguel Balbuena Álvarez fue condecorado con el rango de “Gran Oficial” durante la Décimo Quinta Asamblea General de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), celebrada en Bogotá, Colombia, en reconocimiento a su destacada labor en materia de seguridad e inteligencia estratégica.

La distinción fue otorgada por el director general de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien en su calidad de presidente de AMERIPOL colocó la medalla al oficial dominicano, resaltando su desempeño frente a los desafíos del crimen transnacional.

Balbuena Álvarez, quien funge como enlace entre la Policía Nacional Dominicana y la Policía de Bogotá, fue valorado por sus aportes sostenidos en el combate al delito organizado, así como por su liderazgo estratégico en seguridad a nivel local y regional.

Durante la asamblea, el coronel dominicano se destacó entre representantes de más de 30 cuerpos policiales por presentar ideas innovadoras orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la cooperación hemisférica.

Previo a recibir la condecoración, Balbuena Álvarez, también conferencista internacional y académico, aportó propuestas para que los países de la región adopten medidas conjuntas y adaptables a sus realidades particulares en la lucha contra el crimen organizado.

Sus planteamientos incluyeron estrategias integrales para enfrentar el delito en todas sus dimensiones, desde la prevención hasta la inteligencia y la cooperación internacional, lo que le valió amplio reconocimiento entre sus homólogos.

En el marco de la misma cumbre, la República Dominicana fue designada por unanimidad como sede oficial de la XVI Cumbre Ordinaria de AMERIPOL, que se celebrará en Santo Domingo en 2026, un hecho considerado de alto impacto institucional.

La Policía Nacional destacó que esta elección es resultado del liderazgo de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, junto al acompañamiento del director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, en el proceso de reforma y modernización policial.

La XV Cumbre de AMERIPOL se desarrolló bajo el lema “Cuando las naciones se unen, la seguridad avanza”, y contó con la participación de la delegación dominicana encabezada por el coronel Roenny Cataño Martínez, director de Cooperación y Relaciones Internacionales.

La designación de Santo Domingo como sede del próximo encuentro continental reafirma el compromiso de la República Dominicana con la cooperación internacional y consolida su posición como referente regional en seguridad ciudadana, diálogo policial y lucha contra el crimen organizado transnacional.