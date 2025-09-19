Coraasan y Educación Regional 08 unen esfuerzos para crear cultura de cuidado del agua

Bartolo García

Santiago, RD.– La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y la Regional 08 del Ministerio de Educación firmaron un acuerdo interinstitucional con el objetivo de promover el uso racional y responsable del agua en la provincia.

El convenio fue rubricado por el director general de Coraasan, Andrés Cueto, y el director regional 08 de Educación, Pedro Pablo Marte, quienes coincidieron en la necesidad de fomentar conciencia sobre el valor económico, social y ambiental del recurso hídrico.

Entre los puntos acordados se destacan la sensibilización de la comunidad educativa, la capacitación de docentes y estudiantes de escuelas públicas y privadas, la producción de materiales didácticos y la implementación de campañas de educación ambiental en las comunidades donde operan los centros.

Cueto recordó que desde su llegada a Coraasan se inició un ciclo de conferencias y charlas educativas que ha llegado a universidades, colegios, federaciones y juntas de vecinos, siempre con el respaldo de la Dirección de Gestión Social a través de Cultura del Agua y Gestión Comunitaria.

“El mensaje es claro: debemos usar y cuidar el agua. Este acuerdo con Educación refuerza esa visión y nos permitirá multiplicar el impacto en niños, niñas y adolescentes, quienes son los futuros guardianes de nuestros recursos”, expresó Cueto.

El funcionario subrayó que esta alianza responde también a la visión del presidente Luis Abinader, de que las instituciones del Estado trabajen alineadas en un mismo propósito en favor de la ciudadanía.

Por su parte, el director regional de Educación, Pedro Pablo Marte, manifestó que el acuerdo busca convertir la concienciación en acciones sostenibles que se mantengan en el tiempo y se transmitan de generación en generación.

“Estamos comprometiendo a nuestros maestros y estudiantes a ser agentes de cambio. Queremos que esta información se convierta en una cultura permanente que trascienda las aulas y llegue a los hogares y comunidades”, dijo Marte.

La Regional 08 se comprometió a crear espacios de reproducción de plantas en los centros educativos, formar comités estudiantiles y de maestros para dar seguimiento a acciones ambientales, y participar en los planes de foresta impulsados por Coraasan.

De su lado, Coraasan apoyará con charlas técnicas, soporte en capacitaciones, jornadas de reforestación y certificaciones de las 30 horas de Servicio Ambiental Estudiantil, establecidas en la Ley 179-03. También pondrá a disposición parte de su personal para ejecutar el programa.

El acto de firma se realizó en el salón del Consejo de Directores de Coraasan, con la presencia de regidores, técnicos regionales del Minerd y representantes de distintas áreas de la institución potabilizadora.

Entre los asistentes estuvieron los regidores Raúl Domínguez y Franklin Veras; así como la comisión del Minerd integrada por Lidia Zayas, técnico regional de Ciencias de la Naturaleza; Carlos Sánchez, de Medio Ambiente; Evelin Yocasta Rodríguez y Alexandra Collado, del área jurídica.

Por Coraasan participaron, además de su director, los directores de Planificación y Desarrollo, Felipe Rodríguez; de Gestión Social, Miguel Abreu; Jurídico, Iván Tejada; de Gestión Ambiental, Marcos Rodríguez; y la encargada de Cultura del Agua, Cinthia Carrasco, junto a otros responsables departamentales.

Este acuerdo constituye un paso importante para integrar a la educación formal en la construcción de una cultura del agua, donde estudiantes y docentes se conviertan en multiplicadores del mensaje de preservación y uso racional del recurso más vital para la vida.