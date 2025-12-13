Coraasan valora apoyo del MOPC al fortalecimiento del plan de bacheo en Santiago

Bartolo García

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), ingeniero Andrés Cueto, reconoció los avances alcanzados en el plan de bacheo que se ejecuta en distintos puntos de la ciudad, gracias al respaldo directo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por el ingeniero Eduardo Estrella.

Cueto destacó que esta colaboración ha permitido mejorar las condiciones viales en zonas donde la institución potabilizadora ha realizado intervenciones por trabajos de agua potable y alcantarillado sanitario, especialmente durante la temporada navideña, cuando las labores han sido intensificadas.

El funcionario explicó que esta articulación responde a las directrices del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, quienes han instruido a las entidades públicas a trabajar de manera coordinada, como un solo Gobierno, para ofrecer soluciones más rápidas y eficientes a la ciudadanía.

Según indicó, el trabajo conjunto entre Coraasan y el MOPC ha generado resultados visibles en la provincia de Santiago, facilitando una respuesta más oportuna a una de las principales demandas de la población: la rehabilitación ágil de las vías intervenidas.

“Era una petición reiterada de la ciudadanía que nuestras excavaciones fueran cerradas con mayor rapidez, y eso es justamente lo que hemos logrado. Gracias a la disposición del ministro Eduardo Estrella, hoy Santiago cuenta con calles más amigables y seguras”, expresó Cueto durante un recorrido de supervisión.

El director de Coraasan informó que, en lo que va de año, se han colocado 33,531.18 metros cuadrados de asfaltado en distintos sectores del municipio, contribuyendo a mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los residentes.

Detalló que en los últimos días se han ejecutado trabajos de bacheo en sectores como El Embrujo I, Los Salados, ensanche Libertad, Hoya del Caimito, Cienfuegos, urbanización Fernando Valerio, Villa Magisterial y la avenida Hatuey.

Asimismo, los trabajos han alcanzado zonas estratégicas como la carretera Jacagua, Camboya, Pekín, la carretera Luperón, La Barranquita, Monte Adentro y Villa Olga, impactando positivamente a una amplia franja del territorio santiaguero.

Cueto agregó que las labores también se han extendido a los distritos municipales de Santiago Oeste y La Canela, así como al municipio de Puñal, reforzando el alcance provincial del plan de bacheo.

Indicó que Coraasan continúa enfocada en el cierre de excavaciones donde aún existen proyectos en ejecución, con el objetivo de garantizar mayor comodidad y seguridad tanto a conductores como a peatones.

Explicó que, tras el asueto navideño, estos trabajos retomarán su ritmo habitual en enero, aunque aclaró que las brigadas operativas permanecerán activas de forma permanente para atender averías y asegurar la continuidad del servicio.

En cuanto al servicio de agua potable, Cueto señaló que la mejoría registrada durante este año obedece a importantes acciones operativas ejecutadas por la institución en diferentes puntos del sistema.

Entre estas acciones citó la construcción de las estaciones de bombeo La Barranquita-UASD y Cerro Alto, la sustitución de un tramo de la línea de impulsión de 30 pulgadas en Bella Vista y la intensificación de los trabajos de rehabilitación en la planta Noriega I.

Finalmente, el director de Coraasan aseguró que todo el equipo técnico y administrativo continuará trabajando de manera sostenida para garantizar un servicio eficiente de agua potable y saneamiento, así como para seguir contribuyendo al ordenamiento vial y al desarrollo integral de Santiago.