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Coraasan trabaja sin pausa para corregir avería en tubería en la 27 de Febrero

La intervención busca restablecer el servicio de agua y mejorar el sistema en la zona de Erick Eckman
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averia en tuberia en la 27 de Febrero

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– Brigadas de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) mantienen labores continuas para corregir una avería detectada en una tubería de 24 pulgadas en la avenida 27 de Febrero, próximo a la calle Erick Eckman.

La falla fue identificada durante trabajos de excavación destinados a la construcción de un registro y la instalación de una válvula que permitirá optimizar el suministro de agua potable en la zona.

Las labores se han extendido debido a las condiciones climáticas, ya que las lluvias recientes han provocado la saturación del suelo y un elevado nivel freático, dificultando las operaciones.

Mientras se realizan los trabajos, Coraasan ha implementado un plan de contingencia mediante el suministro de agua a través de camiones cisterna en sectores afectados como Don Pedro, Dorado I y II, Hoya del Caimito, entre otros.

La institución informó que, una vez finalizada la intervención, el servicio de agua será restablecido de manera normal y se procederá a la reapertura de la vía.

Asimismo, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas, ya que el tránsito permanece cerrado entre la calle Erick Eckman y la calle Jesús Galíndez, con apoyo de la Alcaldía de Santiago y la DIGESETT para agilizar la circulación en la zona.

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