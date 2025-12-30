CORAASAN restablece bombeo tras reparar avería en línea clave de Sabana Iglesia

Bartolo García

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago informó que concluyó con éxito los trabajos de corrección de la avería registrada en un tramo de la línea de aducción de 60 pulgadas, ubicada en la comunidad de La Zanja, municipio de Sabana Iglesia.

Tras completar las pruebas técnicas correspondientes, la noche de este martes se inició el bombeo del sistema, lo que marca el retorno gradual del suministro de agua potable hacia los sectores impactados por la interrupción del servicio.

El director general de CORAASAN, Andrés Cueto, explicó que el contraembalse de Bao y la toma de López se encuentran captando el agua cruda, la cual es conducida hacia el Acueducto Cibao Central para su posterior potabilización y distribución.

Cueto señaló que la reactivación del sistema permitirá que el líquido llegue de manera progresiva a los hogares, conforme se estabilicen las presiones y caudales en las redes de distribución.

El funcionario destacó que la corrección de la avería se realizó siguiendo los protocolos técnicos establecidos, con el objetivo de garantizar la seguridad, estabilidad y durabilidad del tramo intervenido.

Asimismo, resaltó el trabajo continuo de los equipos técnicos y operativos de la institución, que laboraron de manera ininterrumpida para completar la intervención en el menor tiempo posible.

Cueto agradeció el respaldo constante y el seguimiento del presidente de la República, Luis Abinader, así como de la vicepresidenta Raquel Peña, durante todo el proceso de reparación.

Indicó que el apoyo de las autoridades permitió agilizar las gestiones y garantizar los recursos necesarios para dar una respuesta oportuna a la situación.

El director de CORAASAN también expresó su agradecimiento a las instituciones que colaboraron en las labores técnicas y de apoyo logístico durante la emergencia.

De igual manera, valoró la paciencia y comprensión de los residentes de Santiago y zonas aledañas, quienes se vieron afectados temporalmente por la interrupción del servicio.

Finalmente, aseguró que la institución continuará monitoreando el sistema para asegurar su correcto funcionamiento y reiteró el compromiso de CORAASAN con ofrecer un servicio de agua potable seguro, continuo y de calidad a la población.