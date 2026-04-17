Coraasan reporta déficit de agua por lluvias y alta turbidez en varias plantas de Santiago

Bartolo García

Santiago, RD.– La Coraasan informó que actualmente opera con un déficit de 43 millones de galones diarios debido al alto nivel de turbidez registrado en las fuentes de captación, situación provocada por las recientes condiciones climáticas que afectan la provincia.

El director general de la institución, ingeniero Andrés Cueto, explicó que varios sistemas presentan intermitencia en su funcionamiento, lo que ha reducido significativamente la producción de agua potable en distintos sectores de Santiago y zonas aledañas.

Cueto detalló que el embalse Tavera-Bao se encuentra en 323.09 metros sobre el nivel del mar, mientras que el acueducto Cibao Central, recientemente rehabilitado, continúa operando con normalidad, permitiendo mitigar parcialmente la falta de suministro en comunidades conectadas a ese sistema.

Como medida paliativa, la entidad mantiene operativos de distribución mediante camiones cisterna para abastecer a los sectores que no han recibido el servicio con regularidad durante los últimos días, priorizando las zonas más afectadas.

El director de Acueductos de Coraasan, ingeniero Elwin Rodríguez, indicó que las plantas con mayores dificultades son Nibaje, La Barranquita, Las Charcas, La Canela, Cienfuegos, Villa González, además de Inoa y Ámina en San José de las Matas.

Por su parte, el subdirector de INAPA, Ericsson Peralta, informó que los sistemas que operan en el municipio de Jánico y en los distritos municipales de Hato del Yaque y Pedro García permanecen fuera de operación por las mismas condiciones.

Mientras tanto, el encargado de Conservación de la dirección Cibao Norte del INDRHI, César Montesinos, explicó que los canales Monsieur Bogaert y Ulises Francisco Espaillat operan a mediana capacidad para proteger su infraestructura ante el impacto de las lluvias.

Asimismo, el director regional de Medio Ambiente, ingeniero Winston Velásquez, llamó a la ciudadanía a proteger los afluentes evitando arrojar desechos sólidos, mientras Coraasan reiteró que mantiene un monitoreo constante para restablecer el servicio tan pronto las condiciones climáticas lo permitan.