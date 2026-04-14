Coraasan refuerza limpieza del alcantarillado ante lluvias recientes

Bartolo García

La Coraasan intensificó los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los registros del alcantarillado sanitario en Santiago, como respuesta a las lluvias registradas en los últimos días.

El director general de la institución, Andrés Cueto, explicó que estas acciones forman parte de un plan de intervención orientado a evitar desbordamientos causados por obstrucciones en el sistema de drenaje.

Cueto señaló que las brigadas han encontrado una gran cantidad de desechos sólidos en los registros, lo que evidencia la falta de conciencia ciudadana en el manejo adecuado de los residuos.

“Estamos dando seguimiento constante a estas labores debido a las condiciones climáticas, pero es importante destacar que muchos de estos problemas se originan por la basura que se lanza de manera irresponsable”, expresó el funcionario.

Asimismo, indicó que los desperdicios acumulados afectan el correcto funcionamiento del sistema sanitario, provocando taponamientos que pueden derivar en inundaciones en distintas zonas de la ciudad.

En ese sentido, hizo un llamado a la población a evitar arrojar basura en las calles, imbornales y registros, destacando que la colaboración ciudadana es clave para garantizar la eficiencia del servicio.

Las brigadas de la dirección de Saneamiento de Coraasan se mantienen trabajando de manera permanente en distintos sectores, reafirmando el compromiso de la institución de preservar el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado y proteger la salud de la población.