Coraasan proyecta nueve nuevos tanques y obras clave para reforzar el suministro de agua en Santiago

Bartolo García

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago anunció el inicio de un ambicioso plan de obras que incluye la construcción de nueve tanques de abastecimiento de agua potable, con el objetivo de aportar mayor estabilidad al servicio en distintos sectores de la provincia de Santiago.

El anuncio fue realizado por el director general de la institución, el ingeniero Andrés Cueto, quien explicó que estos proyectos forman parte de la programación de inversiones para el año 2026 y responden a una planificación técnica orientada a fortalecer el sistema de distribución.

Cueto detalló que los nuevos tanques estarán ubicados en puntos estratégicos como Gurabo Erick Eckman, Gurabo Los Polanco, Villa González, Bella Vista–UASD, Sajoma I en el centro de la ciudad, Sajoma II próximo al hospital, Cerros de Gurabo I, La Ceibita y Cienfuegos.

De acuerdo con el funcionario, estas infraestructuras permitirán mejorar la presión, la continuidad y la capacidad de respuesta del sistema de agua potable, especialmente en zonas con crecimiento urbano acelerado y alta demanda del servicio.

Además de los tanques de almacenamiento, el director de Coraasan informó que el plan contempla la construcción de la estación de bombeo de las Tres Cruces de Jacagua, una obra clave para optimizar la conducción del agua hacia distintos sectores del municipio.

Dentro del mismo paquete de proyectos, Cueto citó la sustitución de aproximadamente 300 metros de tubería en la avenida Franco Bidó, en el tramo que conecta con la Yapur Dumit, con el propósito de reducir pérdidas y mejorar la eficiencia hidráulica.

El titular de la institución también destacó la construcción de nuevos colectores de aguas residuales, así como la rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento, acciones dirigidas a fortalecer el sistema de saneamiento y proteger el medio ambiente.

Estas iniciativas fueron presentadas durante la primera sesión de trabajo del año 2026, encabezada por Cueto junto a directores y encargados de las áreas de proyectos y operaciones de Coraasan.

En ese escenario, el funcionario subrayó que estas obras serán posibles gracias al respaldo del presidente Luis Abinader, quien dispuso una asignación presupuestaria superior a la del año anterior para la institución.

“Gracias al aumento de la asignación presupuestaria dispuesto por el presidente Luis Abinader, este será un año histórico para Coraasan, lo que nos compromete aún más a ofrecer un servicio de calidad a la población de Santiago”, expresó Cueto.

El director general insistió en la importancia de dar seguimiento riguroso a cada proyecto, a fin de garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos y la calidad técnica de las obras ejecutadas.

Asimismo, valoró la experiencia y el compromiso del equipo humano que integra la institución, destacando a colaboradores con más de 20, 25 y hasta 30 años de servicio, así como a jóvenes profesionales altamente capacitados.

Cueto aseguró que este capital humano cuenta con todo su respaldo para alcanzar las metas trazadas y responder de manera eficiente a las necesidades del sistema de agua potable y saneamiento.

Finalmente, reiteró que Coraasan continuará trabajando de forma constante para fortalecer el servicio de agua potable y la recolección de aguas residuales en toda la provincia, como parte de una visión institucional orientada al desarrollo sostenible y al bienestar de la ciudadanía.