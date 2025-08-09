Coraasan normaliza suministro de agua tras reapertura de canales UFE y Monsieur Bogaert

Bartolo García

SANTIAGO, R.D. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) anunció la normalización progresiva del servicio de agua potable, tras la reapertura de los canales Ulises Francisco Espaillat (UFE) y Monsieur Bogaert, que permanecieron cinco días fuera de operación.

El restablecimiento fue posible luego de que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) finalizara la instalación de nuevas compuertas en la obra de toma del canal UFE, ubicada en La Otra Banda.

Los trabajos, que también afectaron el canal Monsieur Bogaert, concluyeron en la noche del viernes, cumpliendo con el cronograma previamente anunciado por el INDRHI.

Coraasan explicó que el suministro de agua potable retornará de forma paulatina a los sectores de Santiago Oeste, Ensanche Libertad, La Ciénaga, Villa González y La Canela, a medida que las líneas de distribución recuperen el caudal normal.

La institución recordó que el cierre temporal se realizó con la finalidad de mejorar la infraestructura hidráulica, garantizando un servicio más estable y eficiente para la población.

Paralelamente, se aprovechó el tiempo de suspensión para avanzar en la puesta en servicio de la obra de toma del acueducto de Navarrete.

En esta fase, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) instaló la tubería correspondiente a la altura del kilómetro 25 del canal UFE.

Las autoridades resaltaron que esta coordinación interinstitucional permite optimizar recursos y acortar los tiempos de ejecución de proyectos clave para el abastecimiento de agua.

Desde Coraasan se reiteró el compromiso de continuar trabajando en conjunto con otras entidades del sector agua para fortalecer la infraestructura y responder a la creciente demanda del servicio.

La entidad también pidió comprensión a los usuarios por las molestias ocasionadas durante el período de interrupción, asegurando que las mejoras realizadas se traducirán en mayor estabilidad del suministro.

El INDRHI, por su parte, destacó que la sustitución de compuertas en el canal UFE era una intervención necesaria para garantizar la seguridad y eficiencia de la obra de toma.

Con la entrada en operación de ambos canales, se asegura el flujo de agua requerido para abastecer a decenas de comunidades y zonas industriales de la provincia.

Tanto Coraasan como el INDRHI confirmaron que mantendrán un monitoreo constante de los sistemas para prevenir interrupciones no programadas en el futuro.

El restablecimiento del servicio marca el cierre de una intervención técnica que, aunque breve, fue clave para garantizar la sostenibilidad del suministro de agua en Santiago y zonas aledañas.

#eljacaguero