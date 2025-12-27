CORAASAN mantiene labores intensivas para restablecer línea de aducción en Sabana Iglesia

Bartolo García

Santiago, R.D.– Brigadas de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) continúan este sábado trabajando en horario extendido para corregir la avería registrada en la línea de aducción ubicada en el municipio de Sabana Iglesia, tras varios días de labores ininterrumpidas.

Desde las primeras horas de la madrugada, los equipos técnicos lograron extraer el tramo de tubería afectado, avanzando así a una fase clave del proceso de reparación.

Actualmente, los trabajos se concentran en la confección de los dos acoples que permitirán sustituir la sección dañada y restablecer de manera segura la conducción del agua.

El director general de CORAASAN, Andrés Cueto, informó que las brigadas se mantienen activas por instrucciones directas del presidente Luis Abinader, priorizando la rápida solución del problema.

“Por instrucciones del presidente hemos dispuesto un gran equipo que trabaja en horario extendido; no hemos escatimado esfuerzos ni recursos para solucionar esta situación en la línea de aducción de 60 pulgadas”, expresó Cueto.

El funcionario explicó que durante la jornada de este sábado los trabajos se desarrollan principalmente en los talleres, donde se fabrican las piezas necesarias para la reparación.

Una vez concluida la elaboración de los acoples, las brigadas se trasladarán nuevamente a Sabana Iglesia para proceder con la instalación del tramo reparado.

La línea afectada es de vital importancia para el sistema hídrico de la región, ya que conduce agua cruda hacia los acueductos Cibao Central y La Dura de Moca.

Esta infraestructura tiene una capacidad de conducción de cinco metros cúbicos por segundo, equivalente a unos 115 millones de galones diarios, lo que evidencia la magnitud del impacto de la avería.

En apoyo a CORAASAN, diversas instituciones del Gobierno central se han integrado a las labores, entre ellas la Gobernación Provincial de Santiago, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

También se han sumado el Plan Social de la Presidencia y la empresa Acero Estrella, brindando apoyo logístico y material en la zona afectada.

Como parte de las acciones sociales, las familias impactadas por la avería fueron reubicadas de manera temporal en viviendas rentadas para garantizar su seguridad y bienestar.

Asimismo, el Plan Social de la Presidencia y la Gobernación Provincial de Santiago realizaron la entrega de electrodomésticos y raciones alimenticias crudas a los hogares afectados.

De manera paralela, el director ejecutivo de INAPA y coordinador de las corporaciones de acueductos y alcantarillados (CORAA), Wellington Arnaud, se trasladó al lugar para supervisar la situación y respaldar las labores técnicas.

Arnaud reiteró la disposición de INAPA de colaborar de forma solidaria y coordinada con CORAASAN, asegurando que el equipo técnico nacional está capacitado para responder con eficacia ante este tipo de emergencias.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de restablecer el servicio de agua potable en el menor tiempo posible, manteniendo informada a la población mientras avanzan los trabajos en Sabana Iglesia.