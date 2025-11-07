Coraasan lleva agua potable a comunidades históricamente olvidadas en la zona sur de Santiago

Bartolo García

Santiago, R.D. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) entregó nuevas redes de distribución de agua potable en las comunidades La Joya y Callejón de los Fabianes en Cerro Blanco, La Ceibita, con una inversión que supera los 16 millones de pesos, garantizando por primera vez el acceso al agua a cientos de familias de la zona sur del municipio.

El acto estuvo encabezado por el director general de Coraasan, ingeniero Andrés Cueto, quien resaltó que este proyecto representa un paso decisivo en la misión de llevar servicios básicos a sectores que durante años fueron marginados de la planificación urbana.

Cueto explicó que, pese a tener el acueducto Cibao Central a pocos metros, estas comunidades no contaban con agua potable desde su fundación, lo que afectaba el desarrollo normal de sus actividades domésticas, económicas y sociales.

“Con esta obra le estamos devolviendo la dignidad a comunidades que durante décadas esperaron por un servicio tan vital como el agua. Bajo la visión del presidente Luis Abinader, estamos llegando a los sectores olvidados, cumpliendo con el compromiso de un gobierno humano y cercano a la gente”, expresó el funcionario.

El proyecto en el callejón Los Fabianes de Cerro Blanco consistió en la instalación de 1,207.13 metros lineales de tuberías PVC de 3 pulgadas, con una inversión de RD$7,947,766.88, mientras que en La Joya se colocaron 1,501.41 metros de tuberías de 3 y 4 pulgadas, con un costo total de RD$8,290,014.64.

Estas redes garantizarán una presión adecuada y suministro constante de agua potable, beneficiando directamente a decenas de viviendas que antes debían recurrir a camiones cisterna o pozos improvisados para abastecerse.

Durante la entrega, el presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santiago, Cholo D’Oleo, destacó la importancia de esta iniciativa, afirmando que “gracias a la conectividad de estas redes, los moradores de estas comunidades contarán por primera vez con agua abundante y de calidad”.

En tanto, el presidente de la Junta de Vecinos de Cerro Blanco Unido, Carlos Mosquea, manifestó su alegría por la conclusión del proyecto. “Tenía muchos años solicitando esta obra. Gracias a Dios, al presidente Abinader y al ingeniero Cueto, hoy podemos decir que tenemos agua potable en nuestras casas”, expresó emocionado.

Los comunitarios también resaltaron que la llegada del agua no solo mejora su calidad de vida, sino que impacta en la salud, higiene y desarrollo social de las familias, especialmente de los niños y envejecientes.

“Por años fuimos ignorados, pero hoy sentimos que somos parte del progreso de Santiago”, comentaron vecinos que asistieron al acto, agradeciendo la respuesta del Gobierno y de Coraasan a una necesidad histórica.

La obra forma parte del plan de expansión y modernización del sistema de acueducto de la provincia de Santiago, con el cual la institución busca garantizar el suministro continuo y sostenible de agua potable en los barrios rurales y periurbanos del municipio.

En el evento también participaron Juan Madera, en representación de la gobernadora provincial, Elvira Garrido en representación del alcalde Ulises Rodríguez, los regidores Vicente Díaz, Magdalena Rodríguez, Leonardo Vásquez, la exregidora María Teresa Frías, y directores de distintas áreas de Coraasan.

El ingeniero Cueto reiteró el compromiso de la institución de continuar ejecutando obras de alto impacto social en toda la provincia. “Cada comunidad que recibe agua potable representa una victoria para la salud, la dignidad y el bienestar de la familia dominicana”, concluyó.

#eljacaguero #Coraasan #AndrésCueto #Santiago #AguaPotable #LuisAbinader #LaJoya #CerroBlanco #InfraestructuraHídrica #DesarrolloComunitario