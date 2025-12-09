Coraasan intensifica plan de bacheo en zonas intervenidas previo a festividades de Navidad

Santiago de los Caballeros, Santiago, RD.-La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), intensifica su plan de bacheo y cierre de excavaciones en las zonas intervenidas, para que los ciudadanos puedan transitar con normalidad.

El director general de Coraasan, Ing. Andrés Cueto, informó que la pavimentación se lleva a cabo con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y ha abarcado los sectores Hoya del Caimito, El Embrujo I, Cienfuegos, urbanización Fernando Valerio, avenida Hatuey, Los Salados, Carretera Jacagua, Camboya, Pekín, entre otros.

Dijo que este programa persigue hacer las vías más amigables para los conductores en estas festividades navideñas.

“Hemos dado instrucciones para que las excavaciones de los proyectos que están en ejecución, sean cerradas durante esta época”, sostuvo Cueto.

Cueto afirmó que las brigadas de emergencia de la institución, estarán disponibles para atender cualquier avería o eventualidad que se produzca en los sistemas de agua potable y aguas residuales.

Finalmente, el director general de la institución llamó a la familia dominicana a celebrar con prudencia y conducir por las vías evitando consumir alcohol y respetando las señales de tránsito para prevenir accidentes.