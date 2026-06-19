Coraasan habilita tránsito en la calle Padre Las Casas tras concluir trabajos colector de aguas residuales

Santiago de los Caballeros, RD. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informó la reapertura del tránsito en la calle Padre Las Casas, luego de concluir los trabajos de rehabilitación del colector de aguas residuales que sufrió una avería y provocó un hundimiento en la referida vía.

El director general de la institución, ingeniero Andrés Cueto, explicó que los trabajos consistieron en la sustitución de dos tramos de tuberías de 8 y 12 pulgadas de diámetro, así como en la construcción de dos registros del sistema de recolección de aguas residuales en la intersección de la calle Padre Las Casas con calle 8, en la urbanización Henríquez.

Cueto indicó que la circulación vehicular fue restablecida una vez concluidos los trabajos de reparación y realizado el relleno de la excavación, garantizando condiciones seguras para el tránsito de conductores y peatones.

El funcionario informó que, como parte de las labores complementarias, la institución procederá a reconstruir las aceras y contenes afectados por la intervención y posteriormente colocará asfalto en el área intervenida para dejar la vía en óptimas condiciones.

Asimismo, explicó que las jornadas de trabajo se extendieron debido a la magnitud de la avería y a las condiciones del terreno, de tipo arcilloso, sumadas al alto nivel freático de la zona, factores que provocaron deslizamientos y complicaron las labores de excavación y reparación. No obstante, destacó que los trabajos fueron concluidos de manera satisfactoria gracias al esfuerzo y compromiso de las brigadas de la institución.

Cueto reafirmó el compromiso de Coraasan de continuar trabajando en soluciones de agua potable y saneamiento para todos los sectores de Santiago, con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura sanitaria y mejorando la calidad de vida de la población.