Coraasan garantiza compensación total tras rotura de tubería en Sabana Iglesia

La avería en el sistema Cibao Central afectó viviendas y obligó a suspender el servicio de agua en varios municipios

Bartolo García

Santiago, RD.– La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informó que una avería registrada en una tubería principal del sistema de aducción del Acueducto Cibao Central provocó daños materiales en varias viviendas del municipio de Sabana Iglesia.

La institución explicó que la rotura ocurrió en una línea de captación de agua cruda de hormigón postensado de 60 pulgadas, localizada en el sector La Zanja, infraestructura clave para el suministro de agua potable en gran parte de la provincia de Santiago y zonas aledañas.

De acuerdo con un levantamiento realizado por una comisión técnica de Coraasan, el incidente afectó directamente a cuatro viviendas, sin que se registraran pérdidas humanas, hecho que fue destacado como un alivio por las autoridades.

Por instrucciones del director general de la entidad, Andrés Cueto, la corporación asumirá el resarcimiento total de los daños ocasionados a las familias afectadas.

Coraasan detalló que la compensación incluirá tanto los daños estructurales de las viviendas como la reposición de ajuares y otros efectos del hogar que resultaron afectados por la avería.

En cuanto al servicio de agua potable, la institución indicó que fue necesario suspender el suministro en los municipios de Puñal, Licey al Medio y Tamboril, así como en gran parte del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros y el sector La Dura de Moca.

Esta interrupción impacta aproximadamente al 60 % de la población de la provincia de Santiago y del municipio de Moca, lo que representa cerca de 800 mil personas.

La tubería averiada tiene más de 30 años en operación y cuenta con una capacidad de conducción de cinco metros cúbicos por segundo, equivalente a unos 115 millones de galones diarios de agua.

La entidad explicó que tan pronto se detectó la falla en la línea, se activaron los protocolos de emergencia y se procedió a descargar la tubería como medida preventiva para evitar mayores daños o incidentes adicionales.

Coraasan también aclaró que antes del evento ya se había iniciado un proceso de compras en el portal transaccional del Estado, con el objetivo de subcontratar una empresa especializada para labores de mantenimiento en ese tramo de la tubería.

Mientras las brigadas técnicas trabajan en la reparación de la avería, la institución aseguró que la población afectada será abastecida de agua potable mediante camiones cisterna.

Las autoridades reiteraron que se mantiene una coordinación permanente para priorizar las zonas más vulnerables durante el período de interrupción del servicio.

Asimismo, Coraasan garantizó que ofrecerá acompañamiento continuo a las familias afectadas, brindando soluciones oportunas y transparentes ante los daños ocasionados.

La corporación reafirmó su compromiso de suplir agua potable de manera segura y eficiente, así como de responder con responsabilidad institucional ante situaciones imprevistas que impacten a la ciudadanía.

Finalmente, la entidad agradeció la comprensión de la población y aseguró que se informará oportunamente sobre los avances en los trabajos y la normalización progresiva del servicio.

#eljacaguero #Coraasan #SabanaIglesia #AguaPotable #SantiagoRD #ServicioPúblico #Infraestructura