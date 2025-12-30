Coraasan finaliza etapa clave en reparación de tubería matriz en Sabana Iglesia

Bartolo García

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informó que concluyó exitosamente la noche de este lunes el proceso de vaciado de hormigón en el tramo sustituido de la línea de aducción de 60 pulgadas, ubicada en el municipio de Sabana Iglesia, la cual presentó una avería desde el pasado 25 de diciembre.

El director general de la institución, ingeniero Andrés Cueto, explicó que esta etapa representa un paso determinante dentro del proceso de reparación, ya que garantiza la estabilidad estructural y la durabilidad del tramo intervenido.

Indicó que, una vez vertido el hormigón, se deberá cumplir un período de secado estimado en 16 horas, tras el cual se procederá a realizar las pruebas técnicas necesarias antes de iniciar el restablecimiento del servicio de agua potable.

“Durante el tiempo de secado estaremos acondicionando toda el área intervenida, y luego abriremos la válvula para que el agua comience a fluir por la tubería. Este avance ha sido posible gracias al seguimiento constante del presidente de la República, lo que nos permitió trabajar en tiempo récord”, expresó Cueto.

El funcionario adelantó que, de no presentarse inconvenientes, en el transcurso de este martes comenzará a normalizarse el suministro de agua en los municipios de Puñal, Licey al Medio y Tamboril, así como en gran parte del municipio de Santiago de los Caballeros y la zona de La Dura, en Moca.

La línea intervenida es una infraestructura estratégica del sistema, ya que conduce agua cruda hacia los acueductos Cibao Central y La Dura de Moca, con una capacidad de conducción de cinco metros cúbicos por segundo, equivalentes a 115 millones de galones diarios.

Cueto destacó que la solución aplicada permitirá mayor resistencia y seguridad operativa, reduciendo el riesgo de fallas similares en el futuro y fortaleciendo la confiabilidad del sistema de abastecimiento regional.

El titular de Coraasan agradeció la paciencia y comprensión de la ciudadanía durante el período de interrupción del servicio, reconociendo el impacto que la situación tuvo en miles de hogares y actividades productivas.

Asimismo, resaltó el respaldo brindado por el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y varios funcionarios del Gobierno central, quienes se mantuvieron dando seguimiento permanente a los trabajos.

De igual manera, valoró el apoyo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), cuyo personal técnico trabajó de manera conjunta con Coraasan desde el inicio de la emergencia.

El director también reconoció la colaboración del Ministerio de Obras Públicas, la Gobernación de Santiago y otras instituciones estatales que se integraron al operativo para agilizar la solución de la avería.

Cueto destacó la participación de empresas privadas y consorcios técnicos que aportaron equipos, materiales y personal especializado, contribuyendo a acelerar los trabajos en condiciones complejas.

Igualmente, agradeció el respaldo logístico brindado por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), las Fuerzas Armadas, los Comedores Económicos y el Plan Social de la Presidencia.

Finalmente, el director general de Coraasan elogió la entrega del personal técnico y operativo de la institución, subrayando que su esfuerzo continuo y compromiso fueron fundamentales para alcanzar este avance decisivo en la restauración del servicio de agua potable.