CORAASAN entra en etapa decisiva para restablecer servicio de agua en Sabana Iglesia

Bartolo García

Santiago, R.D.– El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Andrés Cueto, informó que avanzan a buen ritmo los trabajos de sustitución del tramo de la línea de aducción de 60 pulgadas en Sabana Iglesia, averiada el pasado 25 de diciembre.

El funcionario explicó que la intervención se encuentra en su fase final, con los equipos técnicos concentrados en el proceso de encofrado del tramo de tubería ya sustituido, paso previo al vaciado del hormigón armado.

Cueto indicó que este lunes se procederá a realizar el vaciado en hormigón, un componente clave para garantizar la estabilidad estructural y la durabilidad de la línea intervenida.

“Con Dios delante hoy estaremos vaciando el hormigón armado. El tipo de hormigón que tenemos aquí necesita unas 16 horas de secado para evitar inconvenientes”, precisó el director de CORAASAN.

Andrés Cueto anuncia vaciado en hormigón y reinicio gradual del bombeo a partir del martes

Añadió que, una vez cumplido el tiempo de fraguado, el proceso de bombeo se iniciará la noche del martes, permitiendo que el servicio de agua potable llegue de manera paulatina a las comunidades afectadas.

El titular de la institución explicó que estos trabajos aportarán mayor resistencia y seguridad al tramo de la línea, reduciendo el riesgo de futuras averías en una infraestructura estratégica para el suministro de agua.

Cueto agradeció la paciencia y comprensión de la población durante el tiempo que han durado las labores, destacando que se ha trabajado sin interrupciones para resolver la situación en el menor tiempo posible.

Asimismo, reconoció el respaldo del presidente Luis Abinader, de la vicepresidenta Raquel Peña, y del ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza, quienes han dado seguimiento constante a la intervención.

También valoró el apoyo del director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, del ministro de Obras Públicas Eduardo Estrella y de la gobernadora de Santiago Rosa Santos.

Finalmente, Cueto resaltó el respaldo constante de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), el Plan Social de la Presidencia y la empresa Acero Estrella, representada por el empresario Manuel Estrella, y reiteró que las brigadas continuarán en jornada extendida hasta lograr la completa normalización del servicio de agua potable.