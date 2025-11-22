Coraasan enciende el espíritu navideño con emotivo acto encabezado por Andrés Cueto

Bartolo García

Santiago, RD.– La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) dio oficialmente la bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido del árbol y las luces navideñas en su sede central, en un acto presidido por el director general de la institución, ingeniero Andrés Cueto.

Durante la actividad, Cueto destacó que esta época invita a celebrar el nacimiento de Jesús y a fortalecer los valores de unidad y esperanza entre todas las familias dominicanas.

El funcionario reafirmó que Coraasan es una institución que pertenece a todos los santiagueros, y que cada empleado es una pieza fundamental para continuar ofreciendo un servicio de agua potable eficiente y digno.

“Desde que llegamos aquí, siempre he dicho que esta institución es de todos. Por eso debemos poner nuestro granito de arena y dar la milla extra para seguir siendo la principal distribuidora de agua del país”, expresó Cueto.

El titular de Coraasan estuvo acompañado por su esposa, la doctora Virginia Lugo, con quien compartió el emotivo momento del encendido navideño.

Como parte de las buenas noticias, Cueto anunció la entrega del sueldo 14 a los colaboradores, como reconocimiento al incremento de los índices de desempeño institucional alcanzados este año.

El director precisó que, a partir de los años siguientes, la entrega de incentivos será evaluada según el cumplimiento de los objetivos trazados en cada área.

Cueto hizo un llamado a los colaboradores para continuar trabajando con entrega y responsabilidad, en favor de la población que depende del suministro de agua y de un adecuado sistema de saneamiento.

La actividad contó con un ambiente festivo en el que los asistentes compartieron bebidas tradicionales como chocolate caliente y té de jengibre, símbolos característicos de la temporada.

Asimismo, la gobernadora provincial, Rosa Santos, y el senador por Santiago, doctor Daniel Rivera, felicitaron a Andrés Cueto y al equipo de Coraasan por los logros alcanzados durante el año 2025.

Santos resaltó el impacto positivo de las acciones de la institución en las comunidades, mientras que Rivera valoró el compromiso social demostrado en la mejora continua de los servicios.

También participaron autoridades locales y representantes de diversos sectores, quienes acompañaron a los empleados en esta celebración especial.

Entre los asistentes estuvieron el presidente del Consejo de Directores, arquitecto Conrado Asencio; el vicepresidente Bernardo Luciano; y la diputada Daisy Díaz, entre otros invitados especiales.

El acto navideño concluyó con un llamado a construir un 2026 de más avances y bienestar para la población, bajo el compromiso de brindar un servicio cada vez más eficiente y humano.

#ElJacaguero #Navidad2025 #Coraasan #SantiagoRD #ServiciosPúblicos #AndrésCueto #AguaPotable #RepúblicaDominicana