CORAASAN e INAPA entran en etapa final para normalizar suministro de agua en el Cibao Central

Bartolo García

Sabana Iglesia.– La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) avanzan en la fase final de los trabajos para la solución definitiva de la avería registrada en la tubería de aducción del Acueducto Cibao Central, infraestructura clave para el abastecimiento de agua potable en la región.

Las labores se desarrollan en la comunidad de Sabana Iglesia, donde equipos técnicos especializados ejecutan los últimos procedimientos estructurales para garantizar la estabilidad y durabilidad de la obra.

En esta etapa, los trabajos se concentran en el proceso de atornillaje y soldadura de la estructura metálica de la tubería, un paso esencial para asegurar la correcta unión de las piezas intervenidas.

Posteriormente, se procederá a la colocación de una capa de hormigón armado, que brindará mayor resistencia a la infraestructura y protección frente a posibles fallas futuras.

Una vez concluido este proceso, las autoridades iniciarán el restablecimiento gradual del servicio en las zonas afectadas, siguiendo los protocolos técnicos establecidos para evitar nuevas incidencias.

El presidente Luis Abinader ha sido informado de manera permanente sobre los avances de los trabajos y ha instruido a las instituciones responsables a concluir la intervención en el menor tiempo posible.

El objetivo, según indicaron las autoridades, es devolver la tranquilidad a los hogares impactados y garantizar la continuidad del suministro de agua potable en Santiago, Moca y comunidades aledañas.

La avería ocurrió a las 11:20 de la mañana del jueves 25 de diciembre, cuando se produjo la rotura de la tubería de aducción en el sector La Zanja, dentro del municipio de Sabana Iglesia.

Tras el incidente, el Gobierno activó de inmediato un protocolo de respuesta y declaró la zona en estado de emergencia, movilizando equipos pesados, personal técnico y brigadas operativas de CORAASAN e INAPA.

Las autoridades confirmaron que no se registraron pérdidas humanas como consecuencia del evento, aunque la avería provocó la salida temporal de operación de los acueductos Cibao Central y La Dura Moca.

Esta situación afectó el suministro de agua potable a más de 800 mil personas en Santiago de los Caballeros, Moca y zonas cercanas.

De forma paralela a los trabajos técnicos, el equipo de gestión social de CORAASAN, con apoyo de otras instituciones gubernamentales, realizó un levantamiento para brindar asistencia directa a las familias impactadas.

Estas acciones incluyeron apoyo social y acompañamiento comunitario, como parte de una respuesta integral del Gobierno ante la emergencia.

La tubería intervenida es considerada una de las más importantes del sistema hídrico regional, ya que conduce aguas crudas hacia los acueductos de Noriega II y La Dura Moca.

Con una capacidad de conducción de cinco metros cúbicos por segundo, equivalentes a 115 millones de galones diarios, esta infraestructura resulta estratégica para garantizar el abastecimiento de agua en todo el Cibao Central.

Las autoridades reiteraron su compromiso de concluir los trabajos con los más altos estándares técnicos y de mantener informada a la población sobre cada avance hasta la completa normalización del servicio.