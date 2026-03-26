Coraasan avanza hacia la culminación de trabajos en la 27 de Febrero

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) informó que se encuentra en la fase final de los trabajos de corrección de una avería en la línea de 24 pulgadas, junto con la instalación de una válvula y la construcción de un registro en la avenida 27 de Febrero esquina Erick Eckman.

La institución explicó que estas labores buscan optimizar el suministro de agua potable en la zona, garantizando una mayor eficiencia en la distribución del servicio.

Actualmente, los técnicos esperan que el concreto cumpla con el tiempo de fraguado de 48 horas requerido, paso necesario antes de proceder con el llenado de los reservorios.

Se prevé que el servicio de agua sea restablecido de manera progresiva luego de las 10:00 de la noche del jueves 26 de marzo, una vez concluyan los trabajos.

Durante el proceso, Coraasan ha implementado un plan de contingencia mediante camiones cisterna para abastecer a sectores como Don Pedro, Dorado I y II, avenida 27 de Febrero y Hoya del Caimito.

Las brigadas continúan laborando en jornadas extendidas con el objetivo de acelerar la finalización de la intervención y reducir las molestias a la población.

Asimismo, la institución trabaja en coordinación con la Alcaldía de Santiago y la DIGESETT para facilitar el tránsito en la zona mientras se completan las labores.

Coraasan reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo el sistema de agua potable, con acciones que contribuyan a mejorar la calidad del servicio en beneficio de los ciudadanos.