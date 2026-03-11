CORAASAN avanza en etapa final del acueducto de Villa Hortensia

Bartolo García

Santiago, RD.– La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) informó que se encuentran en su fase final los trabajos de construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en el sector Villa Hortensia.

La obra, ejecutada con una inversión superior a los 67 millones de pesos, busca fortalecer el suministro de agua potable en esa comunidad y mejorar la calidad del servicio para los residentes del área.

El director general de la institución, Andrés Cueto, explicó que el nuevo sistema beneficiará a más de 2,500 habitantes de Villa Hortensia y sectores cercanos.

El funcionario detalló que el proyecto contempla la instalación de redes de distribución de tres pulgadas, además de una tubería de impulsión de seis pulgadas que permitirá transportar el agua hacia distintos puntos del sector.

Asimismo, se construye una estación de bombeo equipada con su respectiva cisterna, infraestructura que contribuirá a mejorar la presión y continuidad del servicio en la zona.

Cueto indicó que esta estación impulsará el agua directamente hacia la red de distribución mediante una tubería de seis pulgadas, permitiendo llevar el suministro hasta las áreas más elevadas del sector.

El director de CORAASAN destacó que la obra responde a la necesidad de garantizar agua potable en comunidades con condiciones topográficas complejas.

Finalmente, señaló que este proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas que la institución ejecuta en Santiago de los Caballeros para optimizar el sistema de distribución y fortalecer el acceso al agua potable.

#eljacaguero #CORAASAN #Santiago #AguaPotable #Infraestructura #RepúblicaDominicana