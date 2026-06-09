Coraasan acelera reparación de colector sanitario afectado por hundimiento en urbanización Henríquez

Bartolo García

Santiago, RD. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) continúa ejecutando en jornada extendida los trabajos de sustitución de tuberías de 8 y 12 pulgadas del sistema de recolección de aguas residuales en la calle Padre Las Casas esquina 8, en la urbanización Henríquez, donde se produjo un hundimiento tras el colapso de varias líneas sanitarias y dos registros.

La institución informó que ha desplegado el personal técnico, equipos pesados y recursos necesarios para agilizar la intervención y reducir al mínimo el tiempo de ejecución de las labores, debido a la importancia de esta vía para el tránsito vehicular de la ciudad.

El director general de Coraasan, ingeniero Andrés Cueto, explicó que el tramo afectado permanece cerrado mientras se realizan los trabajos, ya que la operación requiere maquinaria especializada en un colector con una profundidad superior a los siete metros.

Cueto indicó además que las condiciones del terreno han representado un reto para los equipos de trabajo, debido a que se trata de una zona de suelo arcilloso y con un elevado nivel freático, factores que han provocado deslizamientos de tierra y han complicado las labores de excavación.

Por su parte, la directora de Saneamiento de Coraasan, ingeniera Celeste Suazo, señaló que actualmente se encuentran en la fase de construcción de un nuevo registro de aguas residuales, paso previo a la sustitución completa del tramo de tubería que colapsó.

Como medida para reducir el impacto en la circulación vehicular, la institución, en coordinación con la DIGESETT, mantiene habilitada una ruta alterna a través de la calle Bartolomé Colón, doblando por Buena Vista, próximo a El Mundo del Juguete, con salida hacia la avenida Estrella Sadhalá.

Coraasan agradeció la comprensión de la ciudadanía mientras se desarrollan los trabajos y aseguró que, una vez concluida la intervención, el tránsito será restablecido de manera normal, garantizando una solución definitiva a la problemática presentada en el sistema sanitario de la zona.