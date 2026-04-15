COPPPAL destaca madurez cívica del pueblo peruano tras jornada electoral, pese a fallas que obligaron a rehabilitar mesas un día después

Lima, Perú. – La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) destacó la madurez cívica del pueblo peruano durante las recientes Elecciones Generales, pese a las fallas logísticas que obligaron a la habilitación de una jornada adicional de votación un día después del proceso principal.

El jefe de la misión internacional de la COPPPAL, Rafael Santos, explicó que dichas fallas impidieron la instalación de 13 mesas electorales el domingo 12, por lo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso su funcionamiento el lunes 13, permitiendo así que miles de ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.

“Hemos observado irregularidades que pueden calificarse como fallas logísticas, las cuales fueron solucionadas mediante la habilitación de una nueva jornada electoral en 13 centros de votación que no pudieron operar el día previsto”, señaló Santos.

El representante internacional subrayó que esta situación puso a prueba el civismo del electorado peruano, destacando que la ciudadanía asumió el inconveniente de manera pacífica, un comportamiento que indicó en otros contextos podría haber derivado en hechos de violencia.

Asimismo, reveló que desde horas tempranas de la tarde del domingo, la comisión de observadores de la COPPPAL sugirió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) una alternativa para resolver la situación, la cual fue posteriormente adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones y ejecutada al día siguiente.

Santos precisó que la medida permitió que alrededor de 63 mil ciudadanos, que inicialmente no pudieron votar por la no instalación de sus mesas, participaran finalmente en el proceso, incluyendo electores en las ciudades estadounidenses de Tampa y Nueva Jersey.

En relación con el desarrollo general del proceso, la COPPPAL consideró que se dieron las condiciones para la difusión de resultados preliminares y expresó su expectativa ante una eventual segunda vuelta presidencial, cuya definición se prevé para los próximos días. El organismo reiteró además su disposición de acompañar al pueblo peruano en las etapas siguientes del proceso democrático.

Informe técnico de observación

La COPPPAL informó que elaborará un informe técnico sobre las observaciones realizadas durante las elecciones, el cual será entregado en un plazo aproximado de 15 días a los órganos administrativos y contenciosos electorales del Perú.

“Contamos con un Observatorio Electoral que se encargará de depurar el informe, para lo cual se conformará una comisión integrada por cuatro profesionales de la COPPPAL y expertos en temas electorales”, explicó Santos, al tiempo que indicó que, una vez la ONPE emita los resultados oficiales, el documento podrá ser presentado en un plazo de 72 horas.

Durante la jornada electoral, una delegación de aproximadamente 42 miembros de la COPPPAL participó como observadora internacional, entre ellos el vicepresidente Geraldo Morris, el representante para América Latina, embajador Fausto Lis, el dirigente juvenil Jean Marcos, además de los académicos José Alejandro Aybar, el canciller de la Universidad del Caribe (UNICARIBE), y José Ramón Holguín, rector del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC).

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, estas Elecciones Generales han sido calificadas como las más complejas en la historia del país, debido a que en una sola cédula participaron más de 40 partidos políticos. Para el proceso, la ONPE dispuso de un presupuesto inicial de 864 millones de soles, con una proyección de gastos que podría alcanzar los 1,500 millones de soles.