Copa de Polo en Puntacana impulsa la educación con más de RD$7 millones recaudados

Bartolo García

Punta Cana, R.D.– La organización Save the Children y Puntacana Resort celebraron con éxito la novena edición de la Copa de Polo benéfica Save the Children – Gulf, consolidando este evento como una de las principales iniciativas de deporte con propósito en la República Dominicana.

El torneo tuvo lugar en el Puntacana Polo Club, donde se dieron cita jugadores nacionales e internacionales, junto a aliados estratégicos, patrocinadores e invitados especiales que respaldaron la causa social.

Autoasesores – Segundo Lugar Novena (IX) edición de la Copa de Polo

En esta edición, la copa fue dedicada a Federico Ramos, Antonio Jorge y Nicolás Seliman, en reconocimiento a su trayectoria y aportes al desarrollo del polo en el país, destacando su impacto dentro de esta disciplina deportiva.

La gran final enfrentó a los equipos Barceló Imperial y Autoasesores, resultando campeón Barceló Imperial tras un reñido marcador de 7-6, en un partido cargado de emoción que mantuvo la intensidad hasta el último chukker.

Homenajeados Novena (IX) edición de la Copa de Polo

El jugador Agustín Arestizabal fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) del encuentro, destacándose además con el premio al “Best Playing Pony” gracias a su caballo “Putanesca”, propiedad de Roberto Spitale.

El equipo Autoasesores obtuvo el segundo lugar del torneo, mientras que en la Copa Subsidiaria el equipo Cayacoa se alzó con la victoria, seguido por Club Car. Asimismo, la Final de Honor reunió a los equipos Rapa y La Patrona.

Desfile de Caballería Novena (IX) edición de la Copa de Polo

Más allá de la competencia deportiva, el evento logró reunir a más de 90 empresas aliadas, alcanzando una recaudación superior a los RD$7 millones destinados a programas educativos en comunidades vulnerables.

Según explicó Juan Tomás Díaz, los fondos serán dirigidos a iniciativas enfocadas en mejorar las habilidades de lectura y matemáticas en niños de sectores como San Pedro, Capotillo y Verón.

Agustín Arestizabal – Jugador Más Valioso

Estos recursos apoyan el programa de Lectoescritura y Matemáticas Emergentes, dirigido a estudiantes de primero a cuarto de primaria, logrando que en años anteriores más de 900 niños incrementaran en un 25% sus habilidades lectoras.

Con esta iniciativa, Save the Children y Puntacana Resort reafirman su compromiso con el desarrollo social sostenible, promoviendo el deporte como una herramienta efectiva para transformar vidas y generar oportunidades para la niñez dominicana.