Coordinan intervención integral para optimizar agua potable y saneamiento en la Franco Bidó

Bartolo García

Santiago, RD.– La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), en coordinación con Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), inició los levantamientos técnicos para ejecutar soluciones definitivas de agua potable y saneamiento en la avenida Franco Bidó.

El plan contempla la sustitución de 500 metros de tubería de la línea de 24 pulgadas de agua potable y la ampliación del colector de aguas residuales en ese mismo corredor vial, una intervención priorizada por las averías recurrentes registradas en la zona.

El director general de Coraasan, Andrés Cueto, explicó que el proceso de evaluación conjunta busca garantizar una solución sostenible que reduzca fallas, mejore la continuidad del servicio y fortalezca la infraestructura sanitaria.

Cueto precisó que el tramo a intervenir se extiende por la avenida Franco Bidó, desde la Circunvalación Sur hasta la avenida Yapur Dumit, área de alto flujo vehicular y con demanda creciente de servicios.

Detalló que la nueva línea de agua potable se instalará bordeando la Circunvalación Sur, desde la estación de combustible hasta la Yapur Dumit, frente al cuartel policial de MariLópez, con el objetivo de optimizar el trazado y la operación del sistema.

En materia de saneamiento, Coraasan colocará un nuevo tramo de tubería de 21 pulgadas para la conducción de aguas residuales en la Yapur Dumit, entre la avenida Los Jazmines y la Franco Bidó, incrementando la capacidad hidráulica del colector.

Asimismo, se ampliará el colector existente de la Franco Bidó que hoy posee 8 pulgadas, elevándolo a 21 pulgadas desde la Yapur Dumit hasta la avenida Los Jazmines, próximo a Helados Bon, para responder al crecimiento urbano del entorno.

Las instituciones indicaron que estas mejoras permitirán reducir desbordes, prevenir obstrucciones y mejorar la calidad ambiental, impactando positivamente la salud pública y la movilidad en el sector.

Por Fitram, el director de Proyectos, Manuel Valdez, subrayó que la coordinación interinstitucional es clave para sincronizar obras y minimizar afectaciones durante la ejecución.

Desde el MOPC, el director regional norte, José Aybar, coincidió en que la intervención elevará la eficiencia del servicio y contribuirá a una mejor calidad de vida para los residentes.

Ambos funcionarios destacaron que la planificación contempla cronogramas ajustados y protocolos de seguridad vial, a fin de mantener la circulación y reducir molestias a los usuarios.

Las entidades reiteraron que el proyecto se alinea con los planes de ordenamiento urbano y modernización de infraestructuras, integrando redes de agua y saneamiento con las obras viales y de transporte.

Finalmente, Coraasan, Fitram y el MOPC reafirmaron su compromiso de trabajar en equipo para agilizar y concluir los trabajos en el menor tiempo posible, garantizando soluciones duraderas para la Franco Bidó y su entorno.