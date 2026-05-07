Coordinador de campaña resalta reciente visita de Wellington Arnaud a los Estados Unidos

POR RAFAEL SANTOS

NEW YORK. – El reciente recorrido del precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud, por varias de las importantes ciudades de los Estados Unidos, fue catalogado como exitoso, por lo que aseguró que el mismo regresó a la República Dominicana feliz por los resultados de su estadía en tierra norteamericana.

Así se refirió el coordinador de campaña para los Estados Unidos, el empresario Miguel Santiago, quien dijo que, durante su estadía en esta importante nación, Arnaud sostuvo encuentros con importantes figuras del mundo político local, se reunió con la base de su partido y sostuvo intercambio de impresiones, en donde, además, resaltó la obra de gobierno del Presidente Luis Abinader.

En ese sentido, Santiago dijo, que el grado de aceptación que ha venido teniendo el actual director general del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA), se ha debido a la humildad, la buena comunicación, y sobre todo, el intercambio de impresiones que en cada encuentro este desarrolla, no solo con las bases de su partido, sino, con la comunidad dominicana en sentido general.

Arnaud que visitó recientemente varias importantes ciudades de los Estados Unidos, estuvo acompañado de la gobernadora de la provincia de Santiago de los Caballeros Rosa Santos, el senador de Barahona Moisés Ayala, así como 6 alcaldes y alcaldesas y unos 10 diputados de diferentes demarcaciones del país.

“El más reciente viaje del compañero Wellington, el cual será el seguro candidato presidencial de nuestro PRM y próximo Presidente de nuestro país, durante su estadía aquí, además de los intercambios de impresiones, los encuentros sectoriales que hizo y sobre todo, el mensaje de la buena obra de nuestro Presidente Luis Abinader, también aprovechó para hacer junto a los dirigentes que seguimos sus orientaciones, para continuar con el diagnóstico situacional, pero de manera científica, y así determinar las reales necesidades de la comunidad dominicana en el extranjero”, dijo Santiago.

Además de las personalidades mencionadas, el empresario Miguel Santiago se hizo acompañar de su equipo político, que al igual que él siguen las orientaciones de Arnaud, entre ellos, Ramón Mejía, Magdelyn Rodríguez, Fe María Pichardo, Fidel Casilla, Sasa Colon, Rafael Alvarado, Julio Negro, Fanmy Paula y Awilda Brito, entre otras destacadas personalidades.

La apretada agenda de Wellington Arnaud abarcó según Miguel Santiago, encuentros con empresarios, dirigentes políticos, y con la base de su partido, en ciudades tales como, New York, New Jersey, el Bronx y Filadelfia.