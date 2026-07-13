Coopseguros fortalece su presencia en el Cibao con nueva oficina en Santiago

Bartolo García

Coopseguros inauguró oficialmente su nueva oficina en Santiago de los Caballeros, como parte de su estrategia de expansión y fortalecimiento institucional, con el objetivo de acercar sus servicios a los asegurados y continuar respaldando el crecimiento del movimiento cooperativo en la región Norte.

Las nuevas instalaciones están ubicadas en la avenida Rafael Vidal No. 7, sector El Embrujo I, y fueron abiertas durante un acto que reunió a directivos, ejecutivos, representantes del sector cooperativo, aliados estratégicos e invitados especiales, quienes respaldaron este importante paso para la institución.

La ceremonia fue encabezada por el presidente del Consejo de Administración de Coopseguros, Manuel Gutiérrez, junto al gerente general, Estón Fulcar. También participaron la directora comercial, Sagrario Adames; el tesorero del Consejo de Administración y presidente de la Cooperativa La Altagracia, Rafael Narciso Vargas; además de otros ejecutivos y colaboradores de la aseguradora.

Entre los asistentes estuvieron representantes de diversas cooperativas e instituciones, entre ellas Cooperativa La Altagracia, Coopcredi, Coopadepe, Coopejima, Coopcibao, Vega Real, Idecoop, Coophemi, Utesacoop, Cefimoca, Coopdepop, Coop Guatapanal, Cooprodete, Coop Río Grande, Coop Real, Cooprealty, Adocose y Coopmédica, quienes manifestaron su respaldo a esta nueva etapa de crecimiento.

Los ejecutivos de Coopseguros destacaron que la apertura forma parte de una estrategia orientada a ampliar la cobertura de sus servicios, ofreciendo soluciones aseguradoras respaldadas por la confianza, la calidad y el compromiso que han caracterizado a la institución durante sus 37 años de trayectoria.

Desde su creación, Coopseguros se ha consolidado como una de las principales aseguradoras cooperativas del país, distinguiéndose por su solidez, innovación y un modelo de atención cercano que brinda protección y respaldo a miles de personas, cooperativas y organizaciones en todo el territorio nacional.

Finalmente, la entidad agradeció el respaldo de las cooperativas, autoridades, aliados estratégicos e invitados especiales que participaron en la inauguración, y reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo el cooperativismo dominicano mediante soluciones aseguradoras de excelencia y una atención cada vez más cercana a sus clientes.