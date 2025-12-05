COOPSEGUROS alcanza cifras récord y consolida su liderazgo en el mercado asegurador

Cooperativa supera los RD$1,400 millones en activos, crece 27.45% y escala cinco posiciones entre las principales aseguradoras del país

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Cooperativa Nacional de Seguros (COOPSEGUROS) anunció resultados históricos correspondientes al año 2024, convirtiéndose en uno de los períodos de mayor expansión en sus 35 años de trayectoria. La institución reveló que sus activos alcanzaron RD$1,404.7 millones, un incremento de RD$302.5 millones respecto a 2023, lo que representa un crecimiento interanual de 27.45%.

Los detalles fueron expuestos durante la XXXIV Asamblea General Ordinaria de Delegados, en la que participaron más de 300 asistentes y 120 delegados con derecho a voto. La Memoria de Gestión presentada ante la asamblea posiciona a COOPSEGUROS como una entidad en sólida evolución financiera y operativa.

El presidente del Consejo de Administración, licenciado Manuel Gutiérrez Pichardo, informó que el patrimonio institucional elevó su valor en un 18.5 %, equivalente a RD$128.9 millones adicionales, evidenciando un fortalecimiento del capital y mayor capacidad de respuesta ante los riesgos asegurados.

Gutiérrez definió el 2024 como “un año crucial” para la cooperativa, al consolidarse como la única aseguradora del mercado dominicano con estructura cooperativa capaz de competir con los grandes grupos financieros del país. Destacó además que COOPSEGUROS ascendió cinco posiciones en el ranking nacional, pasando del puesto 17 al 13 entre las principales aseguradoras.

Durante la presentación del informe de gestión, el presidente subrayó que estos logros son el resultado directo de la eficiencia institucional, la transparencia operativa y la comunicación cercana con los asegurados, elementos que han fortalecido la confianza en la entidad.

El crecimiento también se reflejó en la incorporación de 27 nuevas cooperativas como socias-miembros, ampliando la base institucional y creando un mayor encadenamiento dentro del movimiento cooperativo nacional.

Asimismo, la entidad reportó niveles récord en alianzas estratégicas con empresas locales e internacionales, fortaleciendo sus líneas de negocios, ampliando su alcance comercial y aumentando su capacidad de cobertura.

Gutiérrez informó que COOPSEGUROS registró un total de RD$3.4 millones en nuevas aportaciones y sumó 211 nuevos canales alternos de productores, lo que amplió significativamente su presencia en el mercado y su capacidad de intermediación.

El informe resalta que las cooperativas aportaron excedentes, capitalizaciones y patrocinios por un total de RD$87.6 millones, cifra que refuerza el capital pagado de la entidad y asegura su sostenibilidad futura.

En términos de rendimiento financiero, COOPSEGUROS cerró el año con un 14.18 % sobre las aportaciones de capital y un 9.86 % sobre el patrimonio, indicadores que avalan la eficiencia en el uso de los recursos y la estabilidad del modelo de gestión.

La cooperativa destacó además importantes avances en infraestructura, entre ellos la adquisición de un nuevo espacio de parqueo en Santo Domingo, un local en Santiago que será remodelado para ampliar los servicios y la apertura de una sucursal en un reconocido centro comercial de La Romana.

Estos logros, señaló Gutiérrez, consolidan el crecimiento sostenido de COOPSEGUROS y refuerzan su visión de posicionarse próximamente dentro del Top 10 de las aseguradoras del país, manteniendo siempre su esencia cooperativa y su compromiso con los asociados.

El presidente del Consejo reiteró que la institución continuará trabajando bajo principios de transparencia, responsabilidad financiera y servicio oportuno, pilares que han permitido su expansión constante en los últimos años.

La asamblea concluyó con un llamado a seguir fortaleciendo el cooperativismo asegurador y a continuar impulsando iniciativas que garanticen un modelo de protección inclusivo, rentable y socialmente responsable para todos los asociados.