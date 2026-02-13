Coopnama resalta liderazgo juvenil como motor de transformación social

Bartolo García

En el marco de la celebración del Día Nacional de la Juventud, el Comité de Jóvenes Coopnamista (CONAJUCOOP) de la Cooperativa Nacional de los Maestros (COOPNAMA) desarrolló una emotiva jornada formativa dedicada a resaltar el papel de la juventud en el fortalecimiento del movimiento cooperativo.

La actividad incluyó la conferencia magistral titulada “De la Conciencia al Éxito Personal”, impartida por el comunicador y psicólogo Josell Hernández, quien conectó de manera directa con los jóvenes presentes a través de reflexiones profundas sobre el crecimiento personal.

El encuentro fue encabezado por el presidente del Consejo de Administración de COOPNAMA, Santiago Portes, quien reiteró su compromiso con el impulso de buenas prácticas que fortalezcan la participación juvenil dentro del sector solidario.

Portes exhortó a los jóvenes a seguir aportando ideas innovadoras y actuar con valentía, recordándoles que la excelencia y la responsabilidad siempre marcan la diferencia en cualquier proceso de transformación social.

Las palabras de exhortación estuvieron a cargo del gerente general de la cooperativa, Lucas Figueroa Lapay, quien subrayó la importancia de honrar el legado de quienes construyeron las bases institucionales actuales.

Figueroa Lapay señaló que el progreso no es fruto de la improvisación, sino del esfuerzo constante, la disciplina y la planificación, valores que han sostenido a COOPNAMA como institución solidaria por décadas.

Asimismo, enfatizó que avanzar sin tomar en cuenta la experiencia del pasado equivale a caminar sin rumbo, por lo que instó a la juventud a construir el futuro con responsabilidad colectiva.

Por su parte, el presidente del Comité de Jóvenes, Ariel Castro, expresó que la juventud es la fuerza viva de la nación y protagonista de los cambios que demanda la sociedad actual.

Castro motivó a los participantes a creer en su potencial y a transformar las dificultades en oportunidades de aprendizaje, resaltando que cada generación tiene la misión de superar los retos de su tiempo.

Durante su intervención, recordó el ejemplo del patricio Juan Pablo Duarte, quien soñó con una nación libre cuando parecía imposible, inspirando a los jóvenes a trabajar unidos por una mejor República Dominicana.

El conferencista Josell Hernández condujo un conversatorio cargado de mensajes directos sobre la toma de decisiones conscientes y la construcción de un proyecto de vida con propósito.

Con frases que provocaron reflexión profunda, invitó a los jóvenes a invertir en su crecimiento personal, priorizando el estudio, la disciplina y el compromiso con sus metas.

Hernández destacó que el cambio es inevitable y necesario, señalando que para avanzar se deben transformar hábitos negativos como la impuntualidad y la falta de escucha.

La jornada concluyó con un mensaje de esperanza y una oración dedicada a los jóvenes del sector cooperativo, reafirmando la importancia de la fe, la constancia y la visión de futuro.

Al evento asistieron autoridades de COOPNAMA, representantes de cooperativas aliadas y cientos de jóvenes cooperativistas, consolidando una jornada que fortaleció el compromiso con la economía solidaria y el liderazgo juvenil en el país.

#eljacaguero #Coopnama #JuventudCooperativista #EconomiaSolidaria #CONAJUCOOP #FormacionJuvenil #Liderazgo #DesarrolloSocial #Valores #RepublicaDominicana