COOPNAMA fortalece su liderazgo financiero y celebra 55 años de impacto solidario

Bartolo García

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) arriba a su 55 aniversario consolidada como una de las instituciones cooperativas más sólidas del país, reafirmando su compromiso con el bienestar económico y social de sus asociados.

En el marco de esta conmemoración, el presidente del Consejo de Administración, Santiago Portes, presentó los resultados financieros correspondientes al cierre de 2025, destacando un importante crecimiento de los principales indicadores.

Portes informó que los activos de la cooperativa alcanzaron los RD$110,598.7 millones, lo que representa un incremento de un 6 % en comparación con el año 2024, reflejando la solidez institucional y la confianza de los asociados.

Uno de los renglones con mayor expansión fue la cartera de créditos, que pasó de RD$65,056.2 millones a RD$75,754.6 millones, para una variación positiva de 16.4 %, ampliando significativamente el acceso a financiamiento para los miembros de la cooperativa.

De igual forma, los excedentes en operaciones ascendieron a RD$7,353.5 millones, con un crecimiento de 14.76 %, consolidando la sostenibilidad del modelo cooperativo y su capacidad de reinversión social.

Como parte de la celebración del 55 aniversario, COOPNAMA integrará a 340 nuevos hijos de socios al Programa Nacional de Becas, una iniciativa que ya ha beneficiado a más de 5,000 jóvenes en todo el país.

Actualmente, este programa cuenta con 1,304 estudiantes activos distribuidos en 20 universidades dominicanas y ha logrado graduar a 2,030 profesionales en diversas áreas del conocimiento.

Dentro de las actividades especiales, el miércoles 25 de febrero se realizará un encuentro nacional de egresados del programa de becas, reuniendo a cientos de profesionales formados gracias al respaldo educativo de la cooperativa.

Asimismo, la institución destinará más de RD$2 millones para ayudas económicas dirigidas a socios con situaciones delicadas de salud y a organizaciones de carácter social, beneficiando a miembros de cada región del país.

El calendario aniversario incluye una ofrenda floral al busto del profesor Octavio Ramírez Duval el 2 de marzo, y la entrega oficial de nuevas becas el 5 de marzo.

El 6 de marzo se celebrarán los actos centrales con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, como parte del agradecimiento por más de cinco décadas de servicio.

También se desarrollarán conferencias especializadas, paneles con expertos internacionales y fiestas distritales para socios y sus familias entre el 7 y el 14 de marzo.

Portes resaltó que COOPNAMA continúa ofreciendo una amplia gama de servicios financieros, como préstamos de consumo, hipotecarios, de inversión y para enseres del hogar, con tasas competitivas por debajo del sistema bancario tradicional.

Finalmente, subrayó las nuevas facilidades en servicios ópticos, turísticos, farmacias y supermercados con cero intereses, así como créditos para emprendimientos, reafirmando que, tras 55 años de historia, la cooperativa sigue sembrando oportunidades y construyendo un futuro más justo y solidario para sus más de 200 mil asociados.