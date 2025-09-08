Coopglobal celebra Asamblea 2024 y exhibe sólido crecimiento financiero y social

Bartolo García

Santiago, RD.– La Cooperativa Global (Coopglobal) celebró su Cuadragésima Novena Asamblea General de Delegados 2024, en la que se presentaron los avances alcanzados durante el año fiscal y se destacaron los resultados de crecimiento financiero y social de la institución.

En su rendición de cuentas, el presidente del Consejo de Administración, Napoleón Tejada, subrayó que la estabilidad y expansión de Coopglobal se reflejan en el aumento de los activos, ahorros, aportaciones y excedentes netos, consolidando su liderazgo en el sector cooperativo dominicano.

Tejada informó que durante el 2024 los activos crecieron en RD$675,885,166, equivalente a un 14.12%, mientras que las aportaciones aumentaron en RD$2,125,110,742, lo que representa un 19.69% respecto al año anterior.

Del mismo modo, resaltó que los excedentes netos alcanzaron RD$295,544,231, lo que equivale a un 21.90% de incremento. Indicó que la cartera de afectaciones se situó en 2.81% y la mora en apenas 1.11%, cifras que reflejan un manejo eficiente del riesgo.

El ejecutivo destacó también los avances en programas de educación, medio ambiente, cultura, arte y responsabilidad social, áreas en las que Coopglobal ha mantenido un rol activo en beneficio de sus socios y comunidades.

Un anuncio relevante fue la confirmación de la aprobación de la Fundación Coopglobal, mediante la Resolución 25-2025, de fecha 16 de julio de 2025. Esta nueva entidad permitirá canalizar con mayor eficiencia las iniciativas sociales y comunitarias de la cooperativa.

Tejada explicó que actualmente trabajan en los estatutos que regirán a la fundación y afirmó que este paso responde a la filosofía de Coopglobal de mantener un compromiso firme con la acción social.

El presidente de la cooperativa sostuvo que el crecimiento financiero está respaldado por una visión integral que combina innovación tecnológica, apoyo a los socios y responsabilidad social, lo que convierte a Coopglobal en un referente nacional.

Por su parte, el gerente general, Ranfis Then, valoró el desempeño financiero y no financiero alcanzado durante el 2024, destacando especialmente la implementación del servicio de transferencias bancarias, que facilita operaciones seguras desde los hogares de los socios.

Then agregó que Coopglobal ha fortalecido acuerdos con bancos comerciales y ha desarrollado herramientas digitales que contribuyen a la eficiencia operativa y a una mejor experiencia de servicio para los miembros.

En representación del Instituto Dominicano de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) participaron Elvio Carrasco y Yulissa Morales, quienes felicitaron a la entidad por el alto nivel de organización de la Asamblea y los logros financieros alcanzados.

“Ustedes deben sentirse orgullosos de sus activos y del trabajo realizado. Coopglobal demuestra que la disciplina y la transparencia son la base del éxito cooperativo”, expresó Carrasco durante su intervención.

El encuentro contó también con la participación de delegaciones de cooperativas hermanas, autoridades invitadas e instituciones aliadas, lo que reafirma la credibilidad y confianza que Coopglobal mantiene en el ecosistema cooperativo.

Con esta Asamblea, Coopglobal ratifica su compromiso de continuar impulsando un modelo de gestión que combina solidez financiera, innovación y responsabilidad social, proyectándose hacia un futuro de mayor crecimiento y liderazgo en el país.

