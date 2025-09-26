Cooperativistas dominicanos fortalecen vínculos con instituciones italianas en Génova

Bartolo García

Génova, Italia.– Una delegación de más de veinte cooperativistas dominicanos, encabezada por la Federación de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN) y la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), realizó una pasantía en la ciudad de Génova para conocer de cerca el funcionamiento del modelo de economía solidaria en Italia.

La comitiva estuvo dirigida por el licenciado Eddy Samuel Álvarez, presidente de FECOOPCEN; el doctor Santiago Portes, presidente de COOPNAMA; y el licenciado Nelson Francisco Carela Luna, consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana y representante de FECOOPCEN en Europa.

La primera parada oficial fue el histórico Palacio Tursi, sede del Ayuntamiento de Génova, donde los visitantes fueron recibidos por el concejal Mohamed Kaabbour, en representación de la alcaldesa doctora Silvia Salis, y por la presidenta de la Alianza Cooperativa de la Región Liguria, doctora Anna Manca.

La visita forma parte del acuerdo de cooperación firmado entre LEGACOOP Liguria, presidida por el doctor Mattias Rossi, y FECOOPCEN, bajo la gestión del licenciado Nelson Carela Luna, quien hasta hace poco se desempeñó como cónsul general dominicano en Génova.

Durante el acto de bienvenida, el concejal Kaabbour resaltó que Génova abre sus puertas al cooperativismo y a la creación de espacios que fortalezcan la hermandad entre los pueblos. Destacó además la labor de Carela Luna, subrayando su cercanía con la comunidad y su rol clave en las relaciones institucionales entre República Dominicana e Italia.

Por su parte, la doctora Anna Manca destacó la importancia de esta visita en el marco del Año Internacional de las Cooperativas. Señaló que el modelo cooperativo constituye una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible, la inclusión y la participación igualitaria en la sociedad.

El presidente de FECOOPCEN, Eddy Samuel Álvarez, agradeció la hospitalidad de la alcaldía y de las instituciones ligures. Señaló que esta pasantía es una oportunidad para absorber experiencias, conocimientos y buenas prácticas que serán replicadas en República Dominicana.

Álvarez aprovechó la ocasión para extender una invitación a las cooperativas italianas a participar en el próximo Congreso Internacional de las Cooperativas que organiza FECOOPCEN cada año con delegaciones de diferentes países.

A su turno, el doctor Santiago Portes, presidente de COOPNAMA, agradeció a las autoridades locales y a las entidades italianas por facilitar este espacio de articulación. Enfatizó que el intercambio responde al sexto principio del cooperativismo: la cooperación entre cooperativas.

Portes agregó que este esfuerzo se vincula a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), comprometiendo al sector cooperativo a contribuir con la sostenibilidad y la inclusión social en todos los ámbitos.

El licenciado Nelson Carela Luna, consejero y representante de FECOOPCEN en Europa, expresó su satisfacción por haber trabajado durante más de tres años para concretar esta alianza. Dijo sentirse honrado de haber creado un puente sólido entre las cooperativas dominicanas e italianas.

Carela Luna agradeció a los líderes de ambas naciones por confiar en su gestión y los instó a continuar fortaleciendo los lazos de solidaridad, igualdad y prosperidad que caracterizan al movimiento cooperativo.

La delegación dominicana continuará su agenda en Liguria con visitas a diferentes cooperativas, con el objetivo de conocer sus modelos de gestión, procesos de innovación y estrategias de inclusión, reafirmando así el compromiso de llevar estas experiencias al desarrollo del sector en República Dominicana.

Con este intercambio, se consolida un vínculo que promete beneficios mutuos y abre nuevas oportunidades de crecimiento para el cooperativismo en ambos países, basado en principios universales de hermandad y desarrollo sostenible.

#Génova #FECOOPCEN #COOPNAMA #EconomíaSolidaria