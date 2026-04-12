Cooperativistas abogan por reformas legales y el fin de los conflictos globales

Bartolo García

Puerto Plata, R.D.– Representantes del sector cooperativo nacional e internacional concluyeron el XIII Congreso Internacional con un firme llamado a la eliminación de conflictos armados y a la revisión de normativas que, a su juicio, afectan el desarrollo equitativo del cooperativismo.

El evento, organizado por la Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central, reunió a líderes del sector bajo el lema “Navegando en escenarios de incertidumbre, desafíos y oportunidades para el modelo cooperativo”.

Al cierre del congreso, el presidente de FECOOPCEN, Eddy Samuel Álvarez, expresó que una de las principales conclusiones fue la solicitud de eliminar la Ley de Residuos Sólidos, al considerar que presenta elementos de injerencia e inequidad que afectan al sector.

Los participantes también coincidieron en la necesidad de fortalecer el cooperativismo mediante nuevas sinergias que permitan hacerlo más eficiente, dinámico y comprometido con el desarrollo social.

En relación con los conflictos internacionales, la plenaria manifestó su preocupación por los enfrentamientos bélicos, especialmente aquellos que involucran a potencias como Estados Unidos en regiones del Medio Oriente, señalando que estas situaciones afectan el progreso global.

Los cooperativistas indicaron que las guerras no solo generan destrucción, sino que también limitan las oportunidades de crecimiento económico y social en múltiples países.

Finalmente, el congreso reafirmó el compromiso del sector de continuar impulsando un modelo cooperativo más solidario, inclusivo y orientado a la paz, promoviendo acciones que contribuyan al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible.