Cooperativa La Altagracia renueva emblemática Casa Museo de la Fortaleza San Luis

Bartolo García

Santiago, R.D. – Cooperativa La Altagracia entregó oficialmente la restauración de la Casa Museo Cultural Fortaleza San Luis, durante un acto celebrado el martes 1 de septiembre, como parte de sus iniciativas de responsabilidad social dirigidas a preservar espacios de alto valor histórico y cultural para la ciudad de Santiago.

La ceremonia inició con una presentación musical de los maestros José Sosa Faña y Rufbert Ovares, integrantes de la Escuela de Música del Museo Cultural Fortaleza San Luis, quienes ofrecieron una apertura artística que resaltó la importancia de este emblemático espacio como escenario para la formación y promoción cultural.

Durante las palabras centrales, Rafael Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La Altagracia, destacó que con la intervención de la Casa Museo Cultural Fortaleza San Luis suman 28 las obras realizadas por la entidad en beneficio de las familias de Santiago, reflejando el compromiso social que la institución ha mantenido desde sus inicios.

Vargas señaló que la restauración trasciende la recuperación física de la edificación, ya que contribuye a preservar un espacio de gran valor histórico y cultural y a fortalecer la educación, el arte y la identidad de la comunidad. Asimismo, afirmó que para Cooperativa La Altagracia invertir en cultura representa una inversión en el desarrollo integral de la sociedad y en el bienestar de las futuras generaciones.

De su lado, César Payamps, director regional de Patrimonio Monumental, resaltó la importancia de conservar la Casa Museo Cultural Fortaleza San Luis por constituir un patrimonio histórico y cultural de la nación. Valoró además el respaldo de la cooperativa, al considerar que la intervención fortalece la identidad cultural y contribuye al rescate de la memoria histórica para las presentes y futuras generaciones.

Mientras, Rosa Khouri de Pepín, presidenta del Museo Cultural Fortaleza San Luis, agradeció a Cooperativa La Altagracia por asumir la restauración y destacó que este aporte permitirá continuar desarrollando programas educativos, culturales y artísticos dirigidos especialmente a niños, jóvenes y familias, consolidando el museo como un espacio de aprendizaje, formación y crecimiento integral.

La actividad fue bendecida por el párroco Juan Tomás García, de la Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, y contó con la presencia de altos ejecutivos, gerentes, colaboradores y dirigentes distritales de Cooperativa La Altagracia, así como artistas, funcionarios públicos, representantes de instituciones culturales, invitados especiales y miembros de los medios de comunicación. La restauración reafirma el valor de la colaboración institucional para proteger el patrimonio histórico y cultural de Santiago.