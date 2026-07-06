Cooperativa La Altagracia celebra 74 años de servicio con eucaristía de acción de gracias

Bartolo García

La Cooperativa La Altagracia celebró este 3 de julio una eucaristía de acción de gracias en la Catedral Santiago Apóstol, con motivo de su 74 aniversario, reuniendo a directivos, socios, colaboradores e invitados especiales para conmemorar más de siete décadas de servicio y compromiso con el desarrollo de la comunidad.

La ceremonia religiosa fue presidida por el párroco Juan Tomás García, quien elevó oraciones y bendiciones por los asociados, colaboradores y directivos de la cooperativa, además de pedir por el éxito de los proyectos e iniciativas que la institución continuará desarrollando en beneficio de sus miembros.

Durante la actividad, el presidente de la cooperativa, Rafael Narciso Vargas, expresó su agradecimiento a todas las personas que han contribuido al crecimiento de la entidad a lo largo de su historia. En su mensaje resaltó que el compromiso, la solidaridad y el trabajo conjunto han sido fundamentales para consolidar a la institución como un referente del cooperativismo dominicano.

El presidente de la cooperativa, Rafael Narciso Vargas

En el acto también se destacaron los principales logros alcanzados durante estos 74 años de vida institucional, poniendo de relieve el impacto de la cooperativa en el desarrollo económico y social de la región, así como su aporte al fortalecimiento de los valores de cooperación, equidad y responsabilidad entre sus asociados.

Fundada el 3 de julio de 1952, Cooperativa La Altagracia se ha consolidado como una de las principales entidades cooperativas del país, promoviendo el desarrollo sostenible y reafirmando su compromiso de continuar ofreciendo servicios con integridad, transparencia y responsabilidad social.

La celebración contó con la participación de los Consejos de Administración y Vigilancia Central, socios, colaboradores y representantes de los medios de comunicación, quienes compartieron una jornada de reflexión y gratitud para conmemorar este nuevo aniversario y renovar el compromiso de seguir fortaleciendo el movimiento cooperativo en beneficio de la comunidad.