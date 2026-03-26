Convocan caminata solidaria “Héroes de Corazón” para apoyar lucha contra el cáncer infantil

La actividad se realizará el 19 de abril en Santiago con el objetivo de crear conciencia y recaudar fondos para tratamientos

Bartolo García

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, RD.– El Voluntariado Jesús con los Niños anunció la cuarta edición de su caminata “Héroes de Corazón”, una iniciativa solidaria que busca generar conciencia sobre el cáncer infantil y apoyar a los pacientes que reciben tratamiento en el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón.

El evento está pautado para el próximo 19 de abril a las 8:00 de la mañana, en el Parque Central de Santiago, donde se espera la participación de cientos de personas comprometidas con esta causa.

La caminata tiene como propósito principal recaudar fondos destinados a los tratamientos de los niños atendidos en la Unidad Hemato-Oncológica Pediátrica del referido hospital, que brinda servicios a pacientes provenientes de las 14 provincias del Cibao.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con la prensa, encabezado por Julia de Herrera y Brenda Sánchez, fundadoras del voluntariado, quienes resaltaron la importancia de la actividad como un espacio de solidaridad y apoyo comunitario.

En el acto, Tuty Almonte de Zouain ofreció detalles sobre la logística del evento, mientras que Orquídea Cruz explicó los puntos de venta de las boletas para quienes deseen participar.

Asimismo, el doctor Adrián Vieto, representante de Adium Pharma para Centroamérica y el Caribe, valoró la iniciativa y reiteró el compromiso del sector empresarial en respaldar causas que impactan la salud infantil.

Las entradas están disponibles a través de la página web oficial del voluntariado, en sus oficinas ubicadas en el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón, así como en el Parque Central y mediante voluntarias autorizadas.

Durante la actividad de lanzamiento también se presentó la camiseta oficial del evento y dos materiales audiovisuales promocionales, que buscan motivar la participación de la ciudadanía.

La caminata cuenta con el respaldo de diversas empresas e instituciones, entre ellas Adium Pharma, Banco BHD y AFP Siembra, junto a otros colaboradores que se han sumado para hacer posible esta jornada solidaria en beneficio de los niños del Cibao.